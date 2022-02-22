Петербуржец заработал три миллиона рублей на Чукотке, прикинувшись наследником

Лже-наследник забрал выморочное наследство. Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Путешествие из Петербурга в Анадырь совершил предприимчивый мужчина. Аферист принес в банк поддельные документы, по которым лже-наследник смог получить крупное наследство. О схеме рассказали в пресс-службе прокуратуры Чукотского АО.

Как стало известно "КП-Владивосток", 36-летнего мужчину осудили: два года он проведет в исправительной колонии общего режима. Судом решено, что вместе с неустановленным подельником (его дело в отдельном производстве) фигурант выдал за себя за наследника умершего жителя в поселке Ленинградский (Иультинский район). Сотрудникам банка обвиняемый показал поддельные документы: свидетельство о смерти и свидетельство о праве на наследство. Так лже-наследник получил 3 миллиона 340 тысяч рублей.

Деньги были выморочным имуществом: скорее всего, умерший не оставил завещания. Следователи не уточнили, как именно фигурант узнал о смерти потерпевшего.

Суд признал фигуранта виновным по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). В законную силу приговор еще не вступил, однако неназванный представитель потерпевшего смог взыскать с осужденного потерянные деньги.

Ранее "Комсомолка" писала, что на Чукотке задержан глава пожарной части, который требовал у своего же подчиненного часть денег из премий.

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