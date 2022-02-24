«Конфликт на Украине может затронуть жителей Приморья» – политолог

Спецоперация на Донбасе может повлиять на экономику Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Глава государства также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремится к демилитаризации.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» связалась с местным политологом, чтобы выяснить его мнение о сложившейся на Украине военной ситуации и узнать, как это может отразиться на жителях Приморья.

Юрий Коломейцев:

– Хоть мы и далеко, но экономика то у нас одна, поэтому конфликт на Украине на нас, конечно, отразится. Доллар, евро и нефть скаканули по всей стране, поэтому экономически это на нас повлияет: будет подорожание различных товаров и продуктов. Что тут скажешь? Да, там русскоязычное население, люди, которые считают себя русскими и которых мы считаем таковыми, и, конечно, оставлять это нельзя. Хватит! Мы уже понаоставляли! Это необходимо, если проблему эту не решать, то она опять затронет каждого жителя.

Политолог из Владивостока высказал свое мнение о ситуации на Украине

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