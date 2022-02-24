Лужи крови прямо во дворе. Тигр держит в страхе жителей Пожарского района Приморья

Опасный хищник мешает спокойной жизни людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пожарском районе Приморья в селе Верхний Перевал местные жители в ужасе, ведь к ним зачастил за безнадзорными и домашними собаками амурский тигр. Охотиться на краснокнижного хищника запрещено, отпугивать оружием тоже. В социальных сетях люди делятся видео, где во дворах пролиты лужи крови, охраняющих дома собак.

На ролике, взволновавшем весь поселок, местный житель показал алые следы от будки и до озера, которое находится неподалеку. Тигр не побоялся зайти за калитку и утащил пса, который сидел на цепи. Судя по красным брызгам, он пронес его по огороду, уволок за ограду и окончательно расправился на дамбе у реки.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой Центра «Амурский тигр», чтобы узнать, почему опасный хищник мешает спокойной жизни людей и будут ли предприняты какие-то действия.

– Это молодой тигр, ему два года, на село он нападает один. Несмотря на то, что собаки могут находиться на территории без какого-либо ограждения и зверь легко может их поймать, это ненормальная ситуация. Уже неделю там дежурит инспектор охотничьего надзора. Буквально сегодня – 24 февраля, было принято решение отловить его и переместить на новый участок ареала, – рассказал директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Специалисты понимают, что животному явно не понравится, что его хотят поймать, и может убежать подальше от населенного пункта. Сотрудники Центра считают, что зверя привлекают свалки, которые находятся рядом с селом, там-то он и ищет себе «лакомства» и нападает на бродяжек.

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