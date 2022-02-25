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Владивосток25 февраля 2022 4:18

Такова реальность: владелец DNS Дмитрий Алексеев прокомментировал резкий рост цен на бытовую технику и электронику в Приморье

Некоторые товары подорожали в Приморье сразу на 30% в магазинах DNS
Владимир СЕМЕНОВ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Цены на некоторые товары выросли сразу на десятки тысяч рублей. Фото: @vdk.nadzor

Цены на некоторые товары выросли сразу на десятки тысяч рублей. Фото: @vdk.nadzor

Крупнейший сетевой ритейлер бытовой техники и электроники DNS из Приморья на фоне стремительно меняющегося курса рубля начал масштабно пересматривать цены. Владелец сети Дмитрий Алексеев заявил, что не исключает дальнейшего подорожания.

О том, что в магазинах сети продавцы срочно меняют ценники на товары сообщили очевидцы в социальных сетях. Некоторые товары подорожали сразу на десятки тысяч рублей. Также в сети появились фото размещенных в магазинах табличек, что на ценниках указана устаревшая стоимость товаров и актуальную цену нужно уточнять у консультантов.

Во всех магазинах сети появились объявления о новых ценах. Фото: телеграмм-канал "Подъем"

Во всех магазинах сети появились объявления о новых ценах. Фото: телеграмм-канал "Подъем"

С существенными перебоями работает и сайт ритейлера – ресурс еле загружается, зачастую выдавая ошибку 502 Bad Gateway. Цены на сайте также постоянно корректируются.

Ситуацию в своих соцсетях прокомментировал гендиректор и совладелец DNS Дмитрий Алексеев.

- Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно, - написал он в своем телеграмм-канале.

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