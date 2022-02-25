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Владивосток25 февраля 2022 6:45

«Мы здесь, потому что он пришел сюда»: уникальная манга о Невельском появилась в Морском госуниверситете

МТС подарила в библиотеки вуза специальный тираж графического романа о выдающемся адмирале
Дарья НАУМЕЦ
Дарья НАУМЕЦ
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Первый том манги о выдающемся адмирале «Невельской. Плоды воображения».

Первый том манги о выдающемся адмирале «Невельской. Плоды воображения».

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Мы привыкли изучать историю по научным трудам и картам, и, признаться, молодым людям сейчас это не совсем интересно. Но творческая группировка из Владивостока Hero4Hero нашла решение, как привлечь дальневосточников к изучению важной для ДФО персоны – Геннадия Невельского. Междисциплинарные художники Роман Иванищев и Ксения Фролова придумали графический роман в стиле манги, который рассказывает об известном адмирале и исследователе. Несколько томов первой части с дополненной реальностью, напечатанные при поддержке МТС, передали в Морской государственный университет во Владивостоке и Благовещенске 24 февраля во время телемоста со столицей Амурской области. «Комсомольская правда» рассказывает о событии подробнее.

Первая часть романа – это завязка всей истории. В книге рассказывается предыстория, как Геннадию Ивановичу пришла в голову идея покорить будущий Дальний Восток России, и, конечно, здесь есть весь путь, который адмирал прошел ради экспедиции.

Вообще идея создать роман о выдающемся адмирале и исследователе Геннадии Невельском пришли к Роману и Ксении еще в 2015 году. Почему именно он? Роман с улыбкой сказал, что это частый вопрос, но ответ всегда один – «Мы здесь, потому что он пришел сюда»:

– Все, что сейчас происходит за пределами Иркутска, произошло благодаря Невельскому.

Авторы проекта Роман Иванищев и Ксения Фролова.

Авторы проекта Роман Иванищев и Ксения Фролова.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Сначала ребята долго выбирали стиль графического романа – комиксы американские, европейские или азиатские; классический или более современный формат; цветной или черно-белый, но в итоге выбор пал на классическую черно-белую мангу. Такое оформление позволит не отвлекаться на ярких красках, а видеть эмоции и настроения через рисунки.

После того, как Рома и Ксюша определились с выбором, они начали искать профессионального художника – мангаку. Из-за ограниченных средств, которые они получали на краудфандинговой платформе, артеры несколько раз менялись, но каждый из них придерживался выбранного стиля.

– В общем, мы на собственные средства, как могли, на протяжении пяти лет потихоньку развивали этот проект, и в прошлом году, благодаря краудфандингу и компании МТС, которая нас поддержала, мы издали первую полноценную часть графического романа, – поделилась Ксения.

– Как только мы увидели проект ребят, загорелись идеей и предложили издать специальный тираж манги и подарить его библиотекам, музеям и, конечно, вузу имени Г.И. Невельского. У нас есть проект «Культурный код» по поддержке материального и нематериального культурного наследия регионов. И манга отлично вписалась в него. Так как мы находимся на Дальнем Востоке и азиатская тема для нас близка, формат манги нам особенно подходит. Я вижу, как загораются глаза ребят, когда они видят книгу и наводят смартфоны, а страницы перед ними оживают, – рассказала менеджер по связям с общественностью МИС в Приморском крае Анна Пушкина.

Представитель МТС Анна Пушкина передает графический роман ректору МГУ имени Невельского Денису Бурову.

Представитель МТС Анна Пушкина передает графический роман ректору МГУ имени Невельского Денису Бурову.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Всего у авторов в планах еще два тома. Второй будет посвящен событиям на Сахалине, открытию форватера Амура и знакомству с будущей супругой Геннадия Невельского, Екатериной. В третьей части речь пойдет об итоговой экспедиции, во время которой будет основан пост на Амуре, а территория будет провозглашена российской.

Скорее всего, и эти тома попадут в библиотеку МГУ имени Невельского. Директор музея учреждения Марина Каменева будет только за:

– Когда первокурсники впервые приходят на экскурсию в наш музей, я вижу, как они со скукой смотрят на карту, подборку писем и даже подзорную трубу Невельского. Но когда мы делали выставку о манге, мы увидели мгновенную реакцию ребят. Современный формат сразу начинает работать и пробуждает интерес к этой фигуре. И это важно. Нам надо сохранять историю любыми способами. Пусть таким, я за! Главное, чтобы люди проявляли интерес к истории и знали своих героев.

Ребята фотографируются на фоне экспозиционных элементов романа.

Ребята фотографируются на фоне экспозиционных элементов романа.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

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Культура: литература