«Мы здесь, потому что он пришел сюда»: уникальная манга о Невельском появилась в Морском госуниверситете

Первый том манги о выдающемся адмирале «Невельской. Плоды воображения». Фото: Дарья НАУМЕЦ

Мы привыкли изучать историю по научным трудам и картам, и, признаться, молодым людям сейчас это не совсем интересно. Но творческая группировка из Владивостока Hero4Hero нашла решение, как привлечь дальневосточников к изучению важной для ДФО персоны – Геннадия Невельского. Междисциплинарные художники Роман Иванищев и Ксения Фролова придумали графический роман в стиле манги, который рассказывает об известном адмирале и исследователе. Несколько томов первой части с дополненной реальностью, напечатанные при поддержке МТС, передали в Морской государственный университет во Владивостоке и Благовещенске 24 февраля во время телемоста со столицей Амурской области. «Комсомольская правда» рассказывает о событии подробнее.

Первая часть романа – это завязка всей истории. В книге рассказывается предыстория, как Геннадию Ивановичу пришла в голову идея покорить будущий Дальний Восток России, и, конечно, здесь есть весь путь, который адмирал прошел ради экспедиции.

Вообще идея создать роман о выдающемся адмирале и исследователе Геннадии Невельском пришли к Роману и Ксении еще в 2015 году. Почему именно он? Роман с улыбкой сказал, что это частый вопрос, но ответ всегда один – «Мы здесь, потому что он пришел сюда»:

– Все, что сейчас происходит за пределами Иркутска, произошло благодаря Невельскому.

Авторы проекта Роман Иванищев и Ксения Фролова. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Сначала ребята долго выбирали стиль графического романа – комиксы американские, европейские или азиатские; классический или более современный формат; цветной или черно-белый, но в итоге выбор пал на классическую черно-белую мангу. Такое оформление позволит не отвлекаться на ярких красках, а видеть эмоции и настроения через рисунки.

После того, как Рома и Ксюша определились с выбором, они начали искать профессионального художника – мангаку. Из-за ограниченных средств, которые они получали на краудфандинговой платформе, артеры несколько раз менялись, но каждый из них придерживался выбранного стиля.

– В общем, мы на собственные средства, как могли, на протяжении пяти лет потихоньку развивали этот проект, и в прошлом году, благодаря краудфандингу и компании МТС, которая нас поддержала, мы издали первую полноценную часть графического романа, – поделилась Ксения.

– Как только мы увидели проект ребят, загорелись идеей и предложили издать специальный тираж манги и подарить его библиотекам, музеям и, конечно, вузу имени Г.И. Невельского. У нас есть проект «Культурный код» по поддержке материального и нематериального культурного наследия регионов. И манга отлично вписалась в него. Так как мы находимся на Дальнем Востоке и азиатская тема для нас близка, формат манги нам особенно подходит. Я вижу, как загораются глаза ребят, когда они видят книгу и наводят смартфоны, а страницы перед ними оживают, – рассказала менеджер по связям с общественностью МИС в Приморском крае Анна Пушкина.

Представитель МТС Анна Пушкина передает графический роман ректору МГУ имени Невельского Денису Бурову. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Всего у авторов в планах еще два тома. Второй будет посвящен событиям на Сахалине, открытию форватера Амура и знакомству с будущей супругой Геннадия Невельского, Екатериной. В третьей части речь пойдет об итоговой экспедиции, во время которой будет основан пост на Амуре, а территория будет провозглашена российской.

Скорее всего, и эти тома попадут в библиотеку МГУ имени Невельского. Директор музея учреждения Марина Каменева будет только за:

– Когда первокурсники впервые приходят на экскурсию в наш музей, я вижу, как они со скукой смотрят на карту, подборку писем и даже подзорную трубу Невельского. Но когда мы делали выставку о манге, мы увидели мгновенную реакцию ребят. Современный формат сразу начинает работать и пробуждает интерес к этой фигуре. И это важно. Нам надо сохранять историю любыми способами. Пусть таким, я за! Главное, чтобы люди проявляли интерес к истории и знали своих героев.

Ребята фотографируются на фоне экспозиционных элементов романа. Фото: Дарья НАУМЕЦ

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