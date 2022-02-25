Первый весенний снегопад, метель и штормовой ветер атакуют Приморье в начале марта

Температура в некоторый районах края повысится до +8°С. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последние дни зимы в Приморье обещают быть теплыми. По информации синоптиков, 26 и 27 февраля в крае будет настоящая весна. В некоторых районах температура повысится до +9°С. Местами возможны небольшие осадки, но они прекратятся в ночь на 27 февраля. А какие «сюрпризы» преподнесет приморцам март? По словам синоптиков, погода в крае будет меняться почти каждый день.

Как рассказали специалисты портала «Примпогода», в ночь на вторник, 1 марта, в Приморье начнется снегопад, а днем в край придут антициклоны.

Ночью 2 марта существенные осадки не ожидаются. Температура понизится до -8...-18°С, на побережье столбики термометров будут показывать -1...-7°С. Днем потеплеет до +2...+8°С.

Во Владивостоке в ночь на вторник, 1 марта, будет облачно, пройдет первый весенний снег. Днем осадки прекратятся. Минимальная температура воздуха составит -3...-6°С, максимальная 0...+3°С.

В ночь на 2 марта в приморской столице будет солнечно, но столбики термометров будут показывать ту же температуру, что и днем ранее.

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, снегопад также ожидается в четверг, 3 марта, а наиболее активный обрушится на край 5 марта.

Синоптик рассказал, что над Японским морем может образоваться волновой циклон, который будет смещаться с юга на север вдоль побережья Приморья. Из-за этого в крае ожидается умеренный и сильный снег, а на юго-востоке и востоке возможны очень сильные осадки, метель и штормовой ветер.

- Учитывая то, что на южном побережье температура воздуха будет близка к нулю и даже положительная, осадки во Владивостоке могут носить смешанный, а то и жидкий характер. В воскресенье, 6 марта, осадков в дальневосточной столице, скорее всего, уже не будет, а в Приморье сохранится небольшой и умеренный снег.

Борис Кубай также поделился предварительным прогнозом на 8 марта. По его словам, в этот день в крае будет относительно теплая погода.

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