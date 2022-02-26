ФАС «положила глаз» на миллиардера из Владивостока

На своем аккаунте в Фейсбуке Алексеев рассказал, что его вызвали в Минпромторг Фото: facebook.com/dmitriy.alekseev.dns

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась крупной торговой сетью электроники DNS, после космического взлета цен на технику. О том, что в магазинах продавцы срочно меняют ценники на товары, сообщили очевидцы в социальных сетях. Гендиректор и совладелец DNS Дмитрий Алексеев прокомментировал ситуацию, и сказал , что продажи выросли почти в два раза, потому что все мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции.

- В связи с публичным заявлением генерального директора торговой сети DNS ФАС России проверит обоснованность повышения ретейлером цен, - сообщает ФАС.

На своем аккаунте в Фейсбуке миллиардер рассказал, что его уже вызвали в Минпромторг, где ему пришлось держать ответ за положение на рынке бытовой техники и электроники.

- В ходе конструктивного совещания, была достигнута договоренность, что DNS подготовит план мероприятий направленных на снижение волатильности на рынке. В ближайшее время ожидаем нормализации ситуации.

Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей, - поделился бизнесмен.

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