Во Владивостоке неизвестные открыли стрельбу на улице города

На место происшествия прибыли сотрудники полиции Фото: принтскрин видео.

В социальных сетях появился видеоролик, который встревожил жителей Владивостока. Неизвестная группа людей открыла стрельбу на улице, местные не сразу поняли, что происходит, люди пишут, что сначала приняли звуки выстрелов за салюты. Корреспондент "Комсомольской правды - Владивосток" постарался выяснить, что же произошло.

- В полицию поступило сообщение о стрельбе в районе улицы Добровольского во Владивостоке. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия.Личности участников конфликта установлены, - сообщили "КП" в пресс-службе МВД Приморского края.

В полиции также отметили, что, к счастью, никто не пострадал.

ОБНОВЛЕНИЕ. В пресс-службе краевого управления МВД "Комсомольской правде" рассказали, что спор произошел у двоих коллег. Подробности - в отдельном материале "КП".

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