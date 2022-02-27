Разборки коллег закончились автоматом: выяснилось, кто открыл стрельбу во Владивостоке

Фото: принтскрин видео, @news.vl

Полицейские раскрыли причины стрельбы, которая напугала владивостокцев накануне, 26 февраля. Местные сочли выстрелы салютом, однако шумиха оказалась разборкой коллег, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе УМВД РФ по Приморью.

Как редакция писала вчера, никто не пострадал. Все произошло на Добровольского в дальневосточной столице. По версии сотрудников МВД, Коллеги переписывались в мессенджере, и между ними разгорелась ссора. Чтобы решить все мирно, назначили личную встречу - однако 44-летний мужчина решил прихватить с собой автомат Калашникова. Род деятельности подозреваемых в полиции не раскрыли.

Мужчина с автоматом несколько раз выстрелил в автобус, на котором приехал его коллега. Причем, стрелок сделал это, когда соперник уже уезжал. В полиции подчеркнули, что из Honda CR-V, на котором прибыл герой истории, изъяли охолощенный автомат Калашникова и 14 единиц патронов в коробке.

- Оба участника инцидента для установления обстоятельств происшествия доставлены в полицию и опрошены.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Максимальным наказанием может стать штраф (До миллиона рублей) или даже лишение свободы на срок до 7 лет.

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