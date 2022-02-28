Жильцы аварийного дома во Владивостоке "тонут" в своих же квартирах

Потолок в квартире Ирины обвалился примерно в январе 2022 года. Фото: принтскрин видео, Ирина

В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» обратились жильцы дома Героев Хасана, 28. Люди рассказали о своей проблеме и попросили помощи, так как устали терпеть непрекращающиеся потопы.

От своего источника редакция получила видео, на котором у одной из жительниц дома обвалился потолок. На полу валялись доски и щепки, а наверху огромная дыра, ведущая на крышу. С первого раза можно подумать, что это вовсе и нежилое помещение. Мы связались с хозяйкой квартиры и выяснили, как же все произошло.

По словам Ирины Вапс, примерно в январе квартиру ее соседки признали аварийной и мэрия города направила подряд, чтобы отремонтировать прогнивший потолок.

- Строители пообещали не задеть нас, но, когда ремонт начался, труха с моего потолка посыпалась вниз.

В комнате, в которой обвалился потолок, живет 26-летний сын Ирины. Также там находилось почти все имущество семьи, телевизор и компьютер парня. К счастью, всю технику успели вынести на кухню. Огромную дыру в итоге заделали те же специалисты, которые ремонтировали потолок у соседки.

Казалось бы, на этом все должно было закончиться, но это только капля в море проблем, в которых утопают жильцы дома. Ирина попросила приехать журналиста, чтобы он пообщался с людьми и своими глазами посмотрел, в каких условиях они живут.

Когда смотришь на этот двухэтажный дом издалека, он кажется довольно уютным, но стоит подойти ближе, как все мысли о спокойном проживании здесь разом улетучиваются. На некоторых участках здания отсутствует штукатурка, вместо нее на стене красуется черная краска и местами монтажная пена.

Внешний вид дома. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Первым делом Ирина показала свою квартиру. В одной из комнат нет освещения, люстра снята, а на кухне лежит гора вещей и компьютер. Как объяснила хозяйка, 21 февраля у них был очередной потоп. Какой это по счету, она уже и не помнит.

Из-за потопа в комнате технику пришлось перенести на кухню. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Долго в своем жилище женщина задерживаться не стала, и сразу же постучалась к соседям. Первая открыла дверь Валентина Московка, хозяйка квартиры №8. По женщине было видно, что она очень устала, оно и не удивительно, как она объяснила, об утечке воды ей сообщила Ирина в семь часов утра.

- Из-за потопа нам пришлось снять люстры. С кухни все стекло в подвесной потолок, и нам его около часа делали. А до этого потоп был, так специалисты три дня работали, полностью все снимали. Когда обои убрали, мы увидели, что стены все черные, пришлось обрабатывать противогрибковым средством.

После потопа Валентина сняла обои и обнаружила, что стены черные. Фото: предоставлено Ириной

После беседы с Валентиной корреспондент попал в квартиру Ксении Трофимовой. Она рассказала, что за свои деньги починила угол дома, в поломке которого управляющая компания обвинила самих жильцов.

- Сточные воды пошли по стене, в итоге шлак расслоился, и половина блока внешней стены почти отсутствовала. Чтобы его как-то удержать, надо было снять все рыхлое и заделать. Мы обратились в УК, сказали, что со стороны кухни обсыпается стена, а они в ответ написали, что это жильцы ее отбивают, - рассказала Ирина.

Еще один пострадавший от регулярных потопов – это Николай Бачук. От утечек воды в его квартире вздулся линолеум. Когда ходишь по полу, складывается впечатление, что двигаешься в старом доме в какой-нибудь деревне: все шатается и проваливается. Это последствия потопа, который произошел в декабре, тогда с потолка полилась горячая вода. Последняя коммунальная беда была в феврале, по словам Николая, она уже третья за год.

Корреспондент поинтересовался у Ирины, почему же в их доме часто происходят такие страшные ситуации.

- Под квартирой Николая от люка проходят трубы, затем поднимаются на чердак и расходятся по всем квартирам. Из-за износа конструкции лопаются, вода льется через потолок и всех затапливает.

Также в разговоре с жильцами выяснилось, что изношенность дома составляет более 65% и ему требуется капитальный ремонт. Редакции предоставили документ о техническом обследовании здания за 2020 год. Согласно заключению, штукатурный слой изношен на 65%, износ системы холодного водоснабжения – 65%, физический износ системы электроснабжения – 61–80%.

На основании документов в феврале 2022 года жильцы дома написали заявление в администрацию Владивостока, а до этого, в 2021 году, обращались в прокуратуру.

- Мне так обидно за наш дом. Мы все платежеспособные, наркоманов нет. 24 февраля опять горячую воду прорвало в двух квартирах, на первом этаже воды по щиколотку. Мужчина аж расплакался.

В пресс-службе мэрии рассказали, что власти города заключили контракт с подрядчиком для аварийно-восстановительных работ. В помещении уже демонтировали деревянные перекрытия между кровлей и верхним этажом. Ремонт завершен почти на половину.

Сейчас в доме ведутся аварийно-восстановительные работы. Фото: пресс-служба администрации города.

- Также будем менять в доме систему отопления. Кроме того, администрация Владивостока подготовит документы в Фонд капитального ремонта Приморского края, чтобы по возможности дом был включен в план капитального ремонта на 2023 год. В список работ планируется включить замену сетей водоснабжения, ремонт фасада, кровли, - рассказал начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер.

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