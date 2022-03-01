«Индекс блина»: во сколько дальневосточникам обойдется приготовить традиционное блюдо на Масленицу в 2022 году

«Комсомолка» подсчитала стоимость блинов в 2022 году
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
С 28 февраля в России начинается народная масленичная неделя с гуляньями и вкусностями. А какая Масленица без пышных блинов, которыми обязательно нужно накормить всю семью и гостей?
Специально к традиционному русскому празднику «Комсомолка» рассчитала «индекс блина» в 2022 году на Дальнем Востоке. Для расчета стоимости мучных изделий подбирались продукты по усредненной цене из популярных магазинов каждого из городов.
Для приготовления вкуснейших блинов в расчете на 1 литр молока вам понадобится: пшеничная мука 400 граммов; сахар 50 граммов; куриное яйцо - 5 штук; соль 10 граммов; растительное масло 40 граммов.
Также для блинов нужна гашенная уксусом или лимонной кислотой сода и соль. Но они стоят копейки, поэтому в расчет можно не брать.
В среднем для владивостокцев в этом году стоимость ингредиентов составит примерно 20,5 рубля за муку (около 51 рубля за килограмм); сахар обойдется в 4,5 рубля (около 89 рублей за килограмм); яйца - в 49,5 рубля (около 99 рублей за десяток); молоко будет стоить примерно 95 рублей; соль - 24 копейки (около 24 рублей за килограмм); растительное масло - около 5 рублей (около 119 рублей за литр).
Итого испечь блины на Масленицу в 2022 году обойдется жителям столицы Приморья в 174 рубля 50 копеек с одного литра молока. Из расчета, что в среднем на литр молока можно напечь около 20 блинов, то получится, что один блин будет стоить чуть меньше восьми рублей.
А вот что у соседей:
«Индекс блина» 2022 в четырех главных городах Дальнего Востока.
Фото: Юлия ДУГИНА
Редакция «Комсомолки» желает провести эти праздники вкусно. Все будет – хорошо.
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