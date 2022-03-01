В Приморье в центре реабилитации умер тигр-подросток по кличке Росомаха

Тело тигра-подростка уже направили на экспертизу. Фото: instagram.com/amurtigercenter

В первый весенний день приморский Центр «Амурский тигр» поделился печальной новостью. Молодой тигр Росомаха, которого в 2020-ом году спасли на операционном столе после перелома лап во время схватки со взрослым сородичем, умер в центре реабилитации. Специалисты заметили по камерам, что хищник стал вялым, а во время ветосмотра врачи обнаружили у животного крупный гнойник в области шеи:

– Нагноение удалили, начали курс сильных антибиотиков. Они не помогли, и через два дня Росомаха умер. Труп направили на экспертизу, ее проведут в ближайшее время.

Эксперты считают, что причиной смерти тигра стал комплекс болезней, а также образование в области шеи. В этом предстоит разобраться.

Напомним, историю этого полосатого любимца публики. Беззащитного четырехмесячного тигренка нашли в лесу с многочисленными тяжелыми травмами, ему сильно досталось после драки с крупным тигром. Дважды малыша клали на операционный стол, в одну лапу ему поместили металлические спицы и пластины – отсюда и кличка в честь супергероя Росомахи с особенностью выпускать из рук острые лезвия.

Краснокнижного котенка выхаживали в Центре спасения диких животных «Тигр» в Алексеевке. Зимой 2021 года, так как он пошел на поправку, его перевели из реабилитационного бокса в просторный вольер, там он уже уверенно наступал на зажившую лапку и начал бегать. Его популярная запись с фотоловушки, где он передает всем свой дружеский фыр-фыр привет и лезет мордочкой в камеру умилила, как сотрудников центра, так и простых зрителей. Специалисты надеялись, что когда-нибудь Росомаха вернется домой в дикую природу, но судьба распорядилась иначе.

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