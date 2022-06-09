«Авангард» выходит на передовую: специалисты рассказали, как во Владивостоке омолаживают 75-летний стадион

Поле заасфальтировано, административное здание почти готово. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

Исторический спидвейный стадион «Авангард» во Владивостоке, возведенный между Экипажной и Капитана Шефнера в послевоенные годы прошлого столетия, наконец получил заслуженный ремонт. За два года работ, начатых летом 2020 года, специалисты встретились со множеством проблем, из-за которых реконструкция несколько затянулась. Это и неучтенные коммунальные сети, и ливневки, и многое другое – корректировки в проект вносили аж 48 раз. Однако строители отметили, что первый этап реконструкции мекки приморского спидвея уже завершается.

Общественные наблюдатели и специалисты мэрии регулярно приезжают на объект. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

Что сделано?

Журналист «КП-Владивосток» присоединился к общественным наблюдателям, чтобы своими глазами увидеть, как проходит реконструкция. Встреча состоялась прямо на стройке. Замначальника отдела физкультурно-спортивной подготовки управления физической культуры и спорта мэрии Валерий Курочкин объяснил тем, кто пришел впервые, ход работ с самого начала:

С общественными наблюдателями встретился Василий Курочкин. Фото: Руслан НОВИКОВ

– Строительство ведется с 31 августа 2020 года. Скоро будет два года. Что сделано? С территории стадиона вынесены все коммуникации, которые находились под треком. Водоводы, водопроводы, ливневки. Все то, что мы нашли и что мешало, демонтировано или перенесено. Построено новое ограждение стадиона со стороны Дальзавода, здание административно-бытового комплекса, включающего восемь гаражей и административный блок, возведены 18 опор по 16 метров высоту. Сделаны они, исходя из светотехнического расчета, сколько света нужно при спортивных соревнованиях различного уровня.

Ливневки организованы хитрым способом. Чтобы вода не скапливалась, от ограждений трека выстроили уклоны примерно на 6% и специальные полимеробетонные лотки. Они, к слову, настолько прочные, что выдержат наезд 20-тонной спецтехники – например, пожарную машину в случае возгорания во время соревнования.

Готовность ядра стадиона – более 80%. А в новом здании уже проводят внутреннюю отделку. Здесь располагаются медкабинет, душевые и кабинеты, восемь гаражных боксов для мотоциклов и классы. ВПЭС еще не подключил комплекс и опоры освещения к электричеству, но этот момент уже близок.

В административном здании уже идет внутренняя отделка. Фото: Руслан НОВИКОВ

К слову, корреспонденту «КП» даже удалось побывать внутри административного комплекса: насчет его готовности не соврали. Внутри медкабинет, душевые и кабинеты; восемь гаражных боксов для мотоциклов и классы. А заниматься смогут как профессионалы, так и самые юные воспитанники клуба. «Ходить не умеют, но за рулем сидят уверенно», – улыбнулся Валерий Валерьевич.

Работы кипят

Строители работают над центром поля: дождавшись сухой погоды, смогут завершить асфальтирование – тогда уложат и резиновое покрытие. Напомним, старое футбольное поле даже не использовалось по назначению из-за износа. Апгрейд позволит играть и в футбол,и в стритбол. Зимой на «Авангарде» планируют вновь заливать самый большой общегородской каток.

Ускоренными темпами строители разбирают отжившие свое трибуны. На момент встречи 20% тяжеловесных бетонных плит уже сняли с опор, - и это удалось сделать за три дня. С финансированием помогли муниципальные власти.

– Параллельно делаем проект изготовления новых плит для трибун, но уже более современных, с отливами, а также дренаж, чтобы вода там не стояла, – рассказал Валерий Курочкин.

Плиты снимают с опор трибуны почти вручную. Фото: Руслан НОВИКОВ

А затем тяжеловесные «куски» поднимает спецтехника. Фото: Руслан НОВИКОВ

Скорректировать – не проблема

С ограждением трека, признались специалисты, появились сложности. Все конструкции за пределами гоночной трассы должны быть покрыты специальными матами из гибкого вспененного полистирола. Материалом, грубо говоря, необходимо обернуть нижние части опор освещения, чтобы гонщики избежали травм.

– Эти маты продаются только в Польше, мы сделали запрос, поляки официально ответили, что ввиду санкций не могут помочь. Аналогов, к сожалению, пока не нашли <…> Поэтому решили совместно со спортсменами и командой «Восток» чуть-чуть сократить радиус трека.

Планируется, что борта на виражах отодвинут на два метра. Однако теперь проект ждет еще одна небольшая корректировка. Специалисты обрисовывают новый трек.

Без каких-либо секретов общественным наблюдателям рассказали и о другой корректировке – почти полной замене команды строителей, занимающейся ремонтом стадиона. Это связано со скандалом вокруг компании-подрядчика.

– Внутренний конфликт привел к тому, что команда компании подрядчика полностью заменена, включая начальников участков, прорабов. Работы идут в том же темпе, а те, кто замешан, находятся под следствием.

Амбиции

Огромный LED-экран и техника для трансляции соревнований были заявлены еще в 2019 году; но пока еще монтаж не ведется. Наблюдателей и корреспондента «КП» заверили, что «телевизору» быть, его установят напротив трибун. Вполне возможно, что экран будет съемным, чтобы защитить его от непогоды.

Раздумывают и над судьбой пространства между главным входом на стадион и трибунами. От использования территории как парковки отказались: там может появиться сквер или зона для мини-игр. Решения озвучат во время второго этапа реконструкции.

Верхная часть «Авангарда» от входа до стадиона может даже стать сквером. Фото: Руслан НОВИКОВ

С первоначальными планами (в них, например, предусматривалась огромная крытая конструкция над трибунами) только первый этап реконструкции стоил бы около 1 миллиарда рублей. От некоторых амбиций пришлось отказаться.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как с помощью общественных наблюдателей в столице обустраивают жилые дворы. В 2022 году запланирован ремонт 151 территории.

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