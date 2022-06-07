После жуткой аварии с маршруткой в Приморье ужесточат проверку общественного транспорта

В аварии пострадало 7 человек. Фото: Svodka25

6 июня во Владивостоке прогремела новость о страшной аварии, в которой столкнулись легковушка Toyota Aqua и маршрутный автобус. ГАЗель перевернулась, в итоге пострадало 7 человек, среди них пожилая женщина, которой понадобилась немедленная госпитализация. Ранее в социальных сетях появились фотографии с места ДТП, однако, в интернете опубликовали видео, на котором во всех подробностях можно разглядеть, что же произошло в тот злосчастный день.

Отметим, обоих водителей привлекли к ответственности, оба уверяют, что ехали на зеленый. Судя по кадрам с записи, это действительно так. Вот только маршрутка ехала по главной дороге, и рулевой Aqua должен был ее пропустить. Но, несмотря на помеху справа, продолжил движение и опрокинул автобус.

Органы завели административные дела на обоих водителей. Известно, что мужчина, управляющий маршруткой, ответит за неисполнение обязанностей по страхованию. При проверке документов у водителя автобуса зафиксирован ряд нарушений. Так, у него отсутствовала диагностическая карта техосмотра транспортного средства и действующий полис ОСАГО.

После этого случая администрация Владивостока обратилась в ГИБДД Приморского края с просьбой провести дополнительные проверки водительского состава и всех предприятий, осуществляющих перевозки городским общественным и таксомоторным транспортом, на предмет наличия документов, дающих право осуществлять такие перевозки.

Проверки и усиление контроля работы автотранспортных предприятий и водителей будут способствовать повышению безопасности пассажирских перевозок, сохранению жизни и здоровья граждан, предотвращению дорожно-транспортных происшествий на территории города.

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