Фотограф из Приморья сделал забавные кадры промокших под дождем ушастых сов и совят

Птица получила свое название из-за пучков перьев на голове. Фото: Иван Боровков

Свирепые с виду крылатые ночные хищницы – ушастые совы предстали в объективе приморского фотографа Ивана Боровкова совершенно в другом свете. От дождя перья и мордочки птиц намокли, в итоге вид у них стал скорее забавный, нежели устрашающий. Подобраться к пернатым было нелегко, но чего только не сделаешь ради красивого снимка. К тому же, до этого случая, Иван видел сов лишь один раз в жизни. Мужчина рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», как он выбрался на фотоохоту.

– В один из дней мне позвонил мой товарищ Константин, сказал, что знает место в крае, где заметили ушастую сову. Так как раньше мы ее не фотографировали, решили обязательно выехать на разведку. Хотя координаты нам дали довольно точные, поиски затянулись. По пути мы сняли множество других птиц. Наконец, где-то через час поисков, мы увидели в листве сов. Место для съемок было неудобное, пернатые постоянно прятались в зарослях. К тому же иногда начинался и переставал идти дождь, в итоге все были мокрые. А мы с товарищем еще и грязные, из-за того, что приходилось прибираться по кустам и косогорам. Больше всего было интересно снять совят, один из которых сидел на дереве около гнезда, а второй только иногда выглядывал. В итоге получился такой небольшой репортаж.

Отметим, что ушастая сова получила свое название из-за пучков перьев на голове, которые она может поднимать, опускать или плотно прижимать к голове. Эти «ушки» не являются органами слуха, хотя помогают сове улавливать звуки.

Совенок ушастой совы. Фото: Иван Боровков

До этого фотограф видел сов лишь один раз. Фото: Иван Боровков

Добраться до пернатых было нелегко. Фото: Иван Боровков

Совы намокли под дождем. Фото: Иван Боровков

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