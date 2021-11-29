Приморскому фотографу вновь посчастливилось заснять редчайшую птицу

Одинокий журавль уже несколько дней обитает в одной из бухт Хасанского района. Фото: Иван Боровков
Приморский фотограф Иван Боровков сделал впечатляющие снимки одинокого японского журавля в Хасанском районе. Мужчина переживает за жизнь пернатого, он уже несколько дней не улетает из бухты. Возможно птица ослабла, отбилась от стаи и теперь не знает куда лететь дальше.
- Пока что никто из ведомств так и не среагировал. Саму бухту боюсь указывать, чтобы люди не навредили, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Иван Боровков.
Иван рассказал в своих социальных сетях, что журавля покормили. Затем связались с сотрудниками ФГБУ «Земля леопарда» и центра спасения животных «Тигр». Их попросили присмотреть за птицей, и теперь с нетерпением ждут ответа, но пока что никакой информации нет.
Японский журавль находится под угрозой полного исчезновения. Фото: Иван Боровков
Также фотограф рассказал, чем именно ценны для него эти фотографии. До этого он никогда не подбирался к краснокнижной птице так близко. Настолько, что смог разглядеть красную «звездочку» у него на лбу. У взрослых птиц в передней части головы перья отсутствуют, кожа в этом месте окрашена в ярко-красный цвет. До этого удачная фотоохота прошла на Ханке в середине октября, в объектив Ивана попала стайка из трех журавлей.
Напомним, что японский журавль, это очень редкий вид птиц, его общая численность оценивается в 1700-2000 особей. Этот вид находится под угрозой полного исчезновения.
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