«Три медведя» по-приморски: фотоловушка запечатлела семейство косолапых

Медвежье «селфи». Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье, благодаря фотоловушке, появилась своя сказка о трех медведях, только без героини Маши. Мать-медведица с двумя медвежатами прогуливалась по территории заповедника «Земля леопарда», как вдруг заметила любопытный предмет – камеру. Теперь приморцы могут полюбоваться замечательными снимками животных, которые уже успели сравнить с селфи. А ведь и правда похоже.

Медведица заметила фотоловушку. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Специалисты уверяют, фотоловушка осталась абсолютно целой, это говорит о том, что поводом к медвежьему «селфи» могло стать обычное любопытство. А ведь силы удара бурого медведя с лихвой хватило бы для «снятия» камеры с дерева. Но, к счастью, этого не произошло.

Отметим, медвежата у бурых медведей появляются в январе во время зимнего сна. Ранней весной мать-медведица выходит из берлоги с малышами, которые уже в состоянии есть молодые побеги. Под материнским присмотром детеныши остаются до возраста около трех лет.

Мама-медведица и медвежата. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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