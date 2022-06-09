В Приморья хотят сохранить и увеличить численность редких диких кошек

Центр достроят в течение этого года.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Во вторник, 7 июня, в Минприроды России прошло заседание, на котором эксперты обсудили вопрос о сохранении и восстановлении редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Также поговорили о строительстве центра реинтродукции дальневосточного леопарда в Лазовском заповеднике.
По информации Минприроды России, центр достроят в течение 2022 года. Его создают, чтобы увеличить численность дальневосточного леопарда, а также предотвратить снижение генетического разнообразия популяции в России. Единственная в стране группа этих хищников состоит из 120 кошек, обитает в национальном парке «Земля леопарда» и происходит от 30 особей. Из-за этого может начаться снижение жизнеспособности особей животных.
Как рассказал заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Владимир Строганов, чтобы этого не допустить, в центр реинтродукции в Лазовском заповеднике завезут несколько родительских пар леопардов из зоопарков.
– Их потомство, выпущенное в дикую природу, способствует увеличению численности и повышению генетического разнообразия всей российской популяции дальневосточного леопарда.
Проект по созданию резервной популяции дальневосточных пятнистых хищников реализует Всемирный фонд дикой природы (WWF) и министерство природопользования и экологии РФ. А за сохранность существующей популяции отвечает АНО «Дальневосточный леопард».
По словам директора WWF Дмитрия Горшкова, программу по созданию резервной популяции на юге Сихотэ-Алиня, то есть в Лазовском заповеднике, в 2015 году утвердило Минприроды. Для реализации проекта необходимо построить и наладить работу центра реинтродукции.
– Была проделана огромная работа по восстановлению численности дальневосточного леопарда на юге Приморского края, на территории национального парка «Земля леопарда» и прилегающих территориях, где на сегодняшний день обитает около 120 особей. Как говорится, «нельзя хранить все яйца в одной корзине», и конечно же нужно сохранить подвид.
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