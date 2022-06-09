Эксперименты с хлебом привели жительницу Приморья к открытию собственного бизнеса

История семейной пекарни началась в 2014 году. Фото: Марина Новоселова

Однажды Олеся Назарова из любопытства решила поэкспериментировать с приготовлением хлеба, тогда женщина не знала, во что выльется эта история. Теперь у ее семьи есть собственная пекарня с полезной выпечкой. Мастерица своего дела обучает кулинарным хитростям всех желающих, пробует что-то новое, а главное – всей душой любит то, чем занимается. Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» выяснил, что же такого особенного в выпечке жительницы Большого Камня и как одна буханка хлеба развилась в семейный бизнес.

С САМОГО НАЧАЛА

– Как вы познакомились с выпечкой?

– По образованию я инженер-технолог, и диплом защищала на тему хлеба, как-то так сложилось. После института устроилась на работу в наш «Большекаменский хлебокомбинат». Какого-то интереса к выпечке у меня на тот момент не было. Он проснулся только года через три, когда мне пришлось заменять технолога, который отвечал за хлеб. Я же до этого занималась вафлями и пряниками.

И вот тогда меня заинтересовала закваска, решила попробовать испечь хлеб только на ней. Это был 2012 год, никакой информации по этому поводу я в интернете не нашла. Пришлось искать подсказки в литературе 80-х годов, опираться на азы тестоведения. Я испекла хлеб только на закваске, создала дегустационный совет, всем понравилось, что получилось. Через какое-то время поступила в аспирантуру и, так как мне выпечка стала очень интересна, я взяла ее, как тему для научной диссертации. Рассказывала о хлебе на закваске без применения дрожжей. По сей день хлеб моей разработки выпускают на хлебокомбинате, но уже со своими корректировками.

ОТ БУХАНКИ ДО БИЗНЕСА

– Как появилась семейная пекарня?

– После моего второго декретного отпуска я не вернулась на прежнюю работу. Мои знакомые сделали у меня заказ, готовить пришлось в собственной духовке, но людям понравилось. Эти заказчики, как и я, ходили на йогу, другие девушки из группы тоже узнали о моем полезном хлебе и стали заказывать его. Это был 2014 год, можно сказать, отсюда и началась история нашей пекарни.

Пекла по 2-3 буханки в день, однако даже не думала как-то это масштабировать, ведь у меня два маленьких ребенка. Но «сарафанное радио» сделало свое дело, спрос на мою выпечку стал повышаться. В одну духовку заказы не помещались. Тут подключился мой муж, стали думать, что нам делать дальше. У Саши прекрасные организаторские способности, мы купили вторую духовку, профессиональные формы для выпечки, и я стала развозить заказы. А затем появилась третья духовка, так я работала три года, в день выпекала по 80 буханок, больше просто физически не получалось.

Хлеб пекла по три раза в неделю, в принципе, меня все устраивало. В 2017 году я забеременела третьим ребенком, продолжала работать, а вместе с этим увеличивался спрос на мою продукцию. На кухне стало жутко неудобно, нужно было что-то менять. Я познакомилась с пекарями из Уссурийска, мы с семьей приезжали к ним в гости. Увидели, что у них рядом с домом стоит небольшое помещение, где они пекут хлеб и это нас очень вдохновило. Решили поступить также. Где-то через полгода, когда воплотили идею в жизнь, пришла мысль продавать выпечку через магазины. И вот мы обратились в Центр занятости, узнали о программе социального контракта, написали бизнес-план и получили финансовую помощь. Сегодня с нами сотрудничает пять магазинов в Большом Камне.

В семейной пекарне хлеб пекут на пшеничной и ржаной закваске. Фото: Ольга Глинская

ХЛЕБ В МАССЫ

– Ваша продукция как-то отличается в цене от других?

– Лет шесть назад наш хлеб стоил 100 рублей, теперь 120. По сравнению с тем выбором, что есть сейчас, ценник относительно сравнялся, но раньше он выделялся. Продавцы, как мне показалось, даже стеснялись предлагать его покупателям, прятали. Но знающие люди всегда спрашивали «Олесин хлеб». Но со временем это прошло, к тому же многие познакомились с моей продукцией на ярмарках и дегустациях.

Олеся проводит мастер-классы по выпечке. Фото: Марина Новоселова

– Как пришла идея обучать хлебному искусству?

– Я понимала, что о нас еще многие не знают и решила организовывать «Хлебные встречи». Но стоит отдать должное девушке, которая сначала меня попросила провести ей мастер-класс по выпечке хлеба. Тогда собрались несколько человек, и после этого я начала проводить подобные уроки еще. Теперь я провожу и детские мастер-классы.

ПЕКАРСКИЕ ТОНКОСТИ

– Как вас поддерживает семья в вашем деле?

– Мой муж принимает большое участие в выпечке. После того как я родила, ему пришлось научиться замешивать тесто. Мне кажется, теперь у него это получается даже лучше, чем у меня. Хлеб – это длительная ферментация, муж встает в четыре часа утра, чтобы приступить к работе. Почему так рано? В этом особенность нашей продукции, за время готовки формируется вкус, аромат, полезные вещества. Мы замешиваем тесто, раскладываем его по формам в течение дня, на ночь отправляем в холодильник, рано утром отпекаем и отвозим в магазин. А моя старшая дочь помогает мне в проведении детских мастер-классов. Сейчас у нее каникулы, поэтому выручает меня еще и в цеху.

Муж Олеси - Александр помогает супруге в пекарских делах. Фото:Марина Новоселова

– Что самое приятное в деле пекаря?

– Когда мы только начинали хлебное ремесло, самым приятным для меня оказалась благодарность людей. Были и есть трудности, через которые мы проходим. Даже в какой-то момент думали все бросить, но именно в такие времена я получала обратную связь от людей и положительные отзывы. Понимаю, что мы на правильном пути и не должны отказываться от того, что делаем. У нас очень маленькая пекарня, конечно, хочется развития, медленными шажочками двигаемся вперед и продолжаем мечтать.

У меня часто спрашивают, не надоело ли мне каждый день месить тесто. Нет. Всегда остается трепет, тесто хоть и одно, но результат разный. Есть вот это ощущение ожидания, когда ты вытаскиваешь готовый хлеб из печи. Плюс появляются идеи для новинок в продукции.

От себя добавим, что социальные контракты, как в случае Олеси, помогают открыть свое собственное дело приморцам, а также поддержать уже существующий бизнес на плаву. Только на май 2022 года из 871 заключенного договора 165 подразумевал ведение предпринимательской деятельности. Отметим, что заключить социальный контракт могут малоимущие семьи или жители, чей среднедушевой доход ниже МРОТ в Приморском крае (15 279 рублей). Чтобы оформить договор, необходимо лично обратиться в филиалы Центра соцподдержки населения Приморья, в МФЦ или воспользоваться Госуслугами.

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