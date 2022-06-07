Зарубежное сложно приручить, у нас климат капризный: винодел из Владивостока рассказал об особенностях своей работы

Мужчина выращивает виноград, персики и многое другое. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Санкции Запада в отношении России сильно ударили по многим компаниям и «частникам». Людям начали думать, чем заменить оборудование, необходимые материалы и продукты для своего промысла. А некоторым не пришлось ломать голову, так как они пользуются только ресурсами нашей страны. Садовод из приморской столицы Сергей Петросян рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», тяжело ли ему работать в период ограничений.

ЗАРУБЕЖНОЕ ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ?

Основная деятельность мужчины – это садоводство. На грядках у Сергея можно найти различные растения: бобовые культуры, ежевику, кабачки, огурцы, персики, тыкву и другое. Также он собрал саженцы тутового дерева, с плодов которого можно сварить компот, сделать вино или есть в чистом виде.

Как поделился садовод, ничем иностранным он не пользуется, более того химикаты он не использует, выращивает все натуральное.

– Зарубежные растения здесь сложно приручить, потому что климат влажный. Если взять тысячу разных саженцев, может из одного что-то вырастет. Приморский лес очень богатый, и это единственное место на Земле, где пчелы дают в два-три раза больше меда. Здесь много разных цветов, растений, но люди не исследовали природный мир в полной мере. А его надо изучать и что-то брать, чтобы не просить за границей.

НЕ ТОЛЬКО САДОВОДСТВО

Отрасль заинтересовала мужчину давно. Как поделился сам Сергей, он считает себя садоводом с тех пор, как начал ходить. В Приморье он занимается растениями больше сорока лет, и постоянно придумывает что-то новое.

– Сейчас я решил саженцы выращивать на камнях, из земли их пересаживать трудно. Также хочу создать русский сады и назвать его «Бумеранг». Я выбрал такое название, потому что оно интригует и подходит русскому характеру. Про бумеранг существует много пословиц, которые связаны с огородом, например, что посеешь, то и пожнешь.

Кстати, Сергей не только занимается садоводством, но и самостоятельно изготавливает вино. Правда, по его словам, не каждый год, так как у него нет для этого хорошего погреба. У мужчины есть два правила, которые помогают ему приготовить напитки: во-первых, нужно хорошее настроение и отсутствие людей рядом, а во-вторых, работы стоит начинать после обеда.

РУБРИКА «СОВЕТЫ»

Но все же вернемся к садоводству. И сейчас дачники и огородники могут достать листочки с ручками и записать, как помочь растениям, которые не приносят урожай.

– Болезни приходят из леса, но не все знают, как с ними бороться. Раньше люди как делали: разжигали костер, чтобы приготовить еду себе и животным. От огня постоянно шел дым, который убивал плохие больные почки на деревьях и кустах.

ПРИМОРСКИЙ ВИНОГРАД – САМЫЙ ЦЕННЫЙ

По словам Сергея, некоторые люди обращаются к нему за саженцами, но не со всеми мужчина соглашается сотрудничать. Примерно 20 лет назад его заказчики не хотели менять место для посадки, где, по мнению мужчины, ничего бы и не выросло, и тогда он отказался помогать им. К слову, садовод оказался прав.

Также Сергей рассказал, что его виноград просят и жители Прибалтики. Как объяснил мужчина, приморские плоды очень ценятся. Дело в том, что они растут на склонах, и это хорошее место для них, так как растение любит камни и получает больше солнца.

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