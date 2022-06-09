Владелец пса-убийцы на Чукотке разводил собак и участвовал в гонках

Прокуратура Чукотки проводит проверку из-за гибели ребенка в результате нападения собаки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагическая гибель ребенка от укусов собаки стала подом для ряда проверок. Работники прокуратуры проинспектируют органы профилактики безнадзорности и правонарушений.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, все произошло поздно вечером 8 июня на северной окраине села Лорино, где обнаружили тело четырехлетней девочки. Ребенок скончался от тяжелых травм, полученных во время нападения собаки.

Вскоре полицейские задержали владельца животного, которым оказался 53-летний охотник. На мужчину завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Сотрудники прокуратуры начали проверку органов профилактики и других ответственных за проверку правонарушений структур. Также надзорное ведомство держит на контроле ход расследования уголовного дела.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», в тот роковой вечер маленькая Светлана (имя изменено) пошла гулять на детскую площадку возле дома. За ребенком через окна наблюдали ее опекуны. Вскоре взрослые заметили отсутствие девочки и отправились на поиски. Тело малышки они нашли на окраине села в районе контейнеров и вызвали полицию.

Оперативники выяснили, что владелец пса ежегодно участвует в гонках на собачьих упряжках и занимает призовые места. Недалеко от места трагедии он содержит 20 собак, часть которых со щенками свободно бродили по окрестностям. По предварительным данным, такой случай первый у охотника, так как раньше его псы не проявляли агрессию и не нападали на людей.

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