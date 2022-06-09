Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2022 1:19

На Чукотке собака охотника загрызла насмерть маленькую девочку

Теперь мужчина ответит за гибель ребенка перед судом
Марк КАПУСТИН
На Чукотке ездовая собака охотника загрызла насмерть маленькую девочку.

На Чукотке ездовая собака охотника загрызла насмерть маленькую девочку.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Шокирующая своей жестокостью трагедия произошла в Чукотском автономном округе – ездовая собака напала на ребенка, который скончался от страшных укусов. Владельца животного задержали и завели на него дело.

Как рассказали в пресс-службе СК региона, все произошло вечером в среду, 8 июня. Маленькая девочка гуляла на улице, когда на нее неожиданно напала собака местного жителя. К сожалению, травмы оказались настолько тяжелыми, что ребенок погиб до приезда врачей. Остается открытым вопрос, где же были взрослые в этот момент.

Вскоре полицейские задержали владельца собаки, которым оказался 53-летний охотник. На мужчину завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии и проводят судебную экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Прощай, наша девочка»: 25 января в Забайкальском крае простятся с первоклассницей, которую загрызла стая бродячих псов

В Забайкалье простятся с первоклассницей, которую загрызла стая бродячих псов (Подробнее...)

На Чукотке бездомная собака напала на ребенка

Прокуратура нашла нарушения в службах отлова и содержания агрессивных животных (Подробнее...)

Подружка дала команду «взять»: пятилетнюю девочку в Уссурийске едва не загрызла бойцовская собака

Кровавое происшествие потрясло весь город (Подробнее...)

На Камчатке уличная собака вцепилась в шею двухлетней девочке на глазах у ее семьи

Дело взял под контроль губернатор Камчатского края (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.

Общество: ВОПРОС ДНЯ