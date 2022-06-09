На Чукотке собака охотника загрызла насмерть маленькую девочку

На Чукотке ездовая собака охотника загрызла насмерть маленькую девочку. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Шокирующая своей жестокостью трагедия произошла в Чукотском автономном округе – ездовая собака напала на ребенка, который скончался от страшных укусов. Владельца животного задержали и завели на него дело.

Как рассказали в пресс-службе СК региона, все произошло вечером в среду, 8 июня. Маленькая девочка гуляла на улице, когда на нее неожиданно напала собака местного жителя. К сожалению, травмы оказались настолько тяжелыми, что ребенок погиб до приезда врачей. Остается открытым вопрос, где же были взрослые в этот момент.

Вскоре полицейские задержали владельца собаки, которым оказался 53-летний охотник. На мужчину завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии и проводят судебную экспертизу.

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