«Это факторы риска»: спортивный врач из Приморья рассказал, как не навредить ребенку во время игр

Лето – пора отдыха и каникул. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето – лучшая возможность для родителей подвижно проводить время со своими детьми. Но какие активности приносят вред, а какие – пользу? Это объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM Дмитрий Виговский, спортивный врач, специалист по лечебной физкультуре, тренер и health-менеджер.

Вспомним детство

Дмитрий Виговский. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Как вы сами проводили летние каникулы в детстве?

– Лето я проводил подвижно. Было много улицы и свободы, и не было никакого компьютера. Мы были предоставлены сами себе. Такой элемент самостоятельности во многом определил мое мировоззрение сейчас.

– А какая любимая дворовая игра?

– Это, очевидно, футбол, причем всевозможных вариантов: в «пятерку», «стеночку», «козла», «триста», «одно касание», «квадрат». Естественно, как только мяч куда-то исчезал, а мяч был один на двор, то тут же появлялись «пятна», «казаки разбойники», «сифа», «ножнички», «ножки», «чиж», «пекарь». Сейчас, наверное, эти названия нашим детям ничего не говорят.

Подвижно и с пользой: какие игры рекомендуют родителям?

– Дмитрий, что насчет отдыха вне дома? Как развлечь ребенка?

– Как тренер я бы порекомендовал любые подвижные игры. Независимо от того, как двигается человек, движение в любом случае будет благоприятно влиять на его нервную систему, социализацию, опорно-двигательный аппарат и здоровье в целом. Любая игра, которая предусматривает контакт и быстрое передвижение, может стать прецедентом травм. Такое случается, но обычно травмы не настолько серьезные, чтобы их бояться.

– Изначально подвижные игры – это только способ занять время? Или они всегда подразумевали укрепление здоровья?

– Да, они всегда положительно влияли на организм. К сожалению, наша грамотность физического воспитания очень низкая. <…> Когда мы говорим об играх и движении, мы забываем, что все это за счет нервной системой. Пока она получает такой стресс – не критичный и не запредельный – она адаптируется к нему. Это в любом случае будет профилактически влиять на ее увядание в старости. Активное и разнообразное движение – это индикатор того, насколько мы быстро стареем.

– Как родителям можно отдохнуть с детьми летом на Дальнем Востоке?

– Дальний Восток сильно отличается от других регионов России – у нас много водных ресурсов, поэтому любые активности на воде будут хорошим подспорьем нашему здоровью. Также можно играть на песке: пляжный волейбол или футбол, «пятнашки», фрисби.

Советы мамам и папам

– Надо ли родителю заниматься вместе с ребенком? Должны ли они подавать пример чаду?

– Очень нужно. Это фундаментальный вопрос, и относится он больше не к физкультуре, а к воспитанию в целом. Безусловно, взрослый должен быть вовлечен. Любой родитель должен понимать, что его ребенок – это то, что останется после него. Каким он его захочет видеть в свободное время: активным или в горизонтальном положении с гаджетом? <…> Нужно показывать пример и разными способами вовлекать ребенка в подвижную активность.

– О чем стоит помнить больше всего?

– Как минимум, во время подвижностей нужно быть трезвым, так как очень много травмирований происходит из-за алкоголя. Еще при активностях с ребенком нужно быть аккуратнее и рассчитывать свою силу.

Бассейны, аквапарки, моря

– Есть ли разница между подвижностями в пресной и в морской воде?

– С точки зрения пользы – нет, но необходимо помнить, что она отличается по своим физическим свойствам. В морской воде легче держаться наплаву. Говоря о пресной воде, если это речка, то там есть течение – это определенный фактор риска. Степень контроля и понимание критичности ситуации зависят от собственного опыта. Чем младше ребенок, тем больше вещей он может не понимать. Родитель обязан контролировать ситуацию, и если у ребенка уже синие губы, то он должен его вывести и согреть.

– Можно ли подготовить и детский, и взрослый организм к погружению в холодную воду?

– Закаливание нужно начинать постепенно. Если вы понимаете, какую температуру задаете в начале, то, может быть, кто-то из детей сможет окунуться в море уже сейчас.

– Брызгаться на берегу и стрелять друг в друга из водного пистолета полезно?

– Да, такая активность интересна и безвредна, однако это может быть не нужно детям. Обратите внимание, что особенности нервной системы детей отличаются, поэтому родители должны понимать, будет такое нравится их ребенку или нет.

– Нужно ли быть осторожным во время игр с водой и в воде?

– Осторожным нужно быть всегда, но, если ты можешь использовать что-то во благо, этим нужно пользоваться. Вода, безусловно, фактор риска, но благодаря ей мы можем овладеть некоторыми навыками и придать нашему телу новые способности.

Мама, хочу на пляж!

– А что насчет игр на песке?

– Песок – это тоже возможная причина перегрузок. Вы прикладываете больше усилий, когда идете по нему, поэтому если у вас есть проблемы с суставами, то это будет механической нагрузкой. Однако если походы на пляж станут регулярными и дозированными, они будут обладать профилактическими и, возможно, терапевтическими свойствами. Не зря в профессиональной спортивной сфере используются забеги или подвижности на песке – они улучшают качество опоры и поддерживают мощность.

– Каким мячом лучше играть на пляже?

– Мячом для пляжных игр! Они обладают особенными качествами. Например, они не промокают. Обычно они так и называются. Кроме волейбола на песке можно играть в бадминтон или бичбол – это теннис на песке.

На дачу к бабушке: что можно и от чего воздержаться?

– Нагрузка на огороде – это полезно для детей?

– <…> Никакого положительного эффекта не будет, когда ноги не работают, а спина находится в согнутом положении и постоянной статике.

– Тогда чем занять ребенка на даче, чтобы был положительный эффект?

– Делайте с ним зарядку: это полезно гораздо больше, чем когда ваш ребенок в непонятном положении работает на огороде. Если вы научите ребенка копать, это будет хорошая активность, особенно меняя руки и ноги. Главное – дозировать нагрузку и не переусердствовать.

– Какими активностями вы займетесь со своим ребенком этим летом?

– В основном это будут прогулки: лесные, по берегу, по камням. Пляжные игры точно будут – мы купили ракетки для бадминтона. Если будет возможность попинать мяч – будем пинать мяч. Пассивный отдых моя семья не жалует.

– В какую игру из детства вы бы поиграли сегодня вечером?

– «Ножечки», может быть. Или «пятнашки».

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