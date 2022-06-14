Один человек пострадал из-за бушующего пожара на складе в Петропавловске-Камчатском

Общая площадь склада – 1200 «квадратов». Фото: пресс-служба МЧС Камчатки

В столице Камчатки не на шутку разыгрался пожар, возникший в складском помещении. Оно принадлежит одной из транспортных компаний Камчатки, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе регионального МЧС. Один человек пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС Камчатки

Помещение размером 60х20 метров загорелось утром в 10:59 по камчатскому времени. Пожарные прибыли сиюминутно. Удар стихии удалось сдержать, но тушение продолжается. Сейчас выгорело уже больше 300 квадратных метров площади из 1200.

Фото: пресс-служба МЧС Камчатки

Тушат здание специалисты пожарной военизированной части, боевые расчеты третьей пожарноспасательной части. По предварительной информации, никто не погиб, однако есть один пострадавший. Редакция устанавливает обстоятельства.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об опасности природных пожаров на Камчатке. В трех районах края нельзя разводить костры и ходить в лес.

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