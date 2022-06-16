Общественные пространства во Владивостоке преображаются на глазах

Приморскую столицу комплексно благоустраивают. Фото: Милана СОКОЛ

Город у моря с гордым званием столица Дальнего Востока стремится соответствовать статусу, поэтому преображается ежедневно. Во всех районах Владивостока кипят работы по благоустройству. И речь не только о ремонте дорог, дворов, инженерных коммуникаций, но и о модернизации общественных пространств. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» скверов и парков становится больше. В ближайшее время появится сразу несколько новых площадок, еще часть территорий обустроят в следующем году. Кстати, выбирали объекты для апгрейда с помощью голосования, а воплощать идеи в жизнь будут с учетом мнений горожан.

СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

Участие в голосовании за благоустройство общественных пространств приняли около 50 тысяч жителей Владивостока. Тем, кто не остался равнодушным к судьбе родного города, предлагали выбрать 1 из 10 понравившихся площадок для реконструкции. Пожалуй, самая ожесточенная борьба развернулась за парк отдыха в Снеговой Пади. За новую территорию с современным дизайном в новом микрорайоне проголосовали 9 824 человека. Немного отстала от лидера территория на сопке Орлиное Гнездо, набрав 9 537 голосов. Третьей в рейтинге стала прогулочная зона у озера на улице Сафонова, 14. Благодаря 7 706 голосам место тоже благоустроят в 2023 году. Отметим, что за озеро проголосовал и глава Владивостока. Константин Шестаков также поблагодарил жителей города за активное участие в жизни города.

Ремонт всех общественных пространств пройдет с учетом мнений местных жителей.

– Опросы горожан помогут нам выявить особенности территорий и познакомиться поближе с будущими пользователями этих общественных пространств. По итогам обсуждений архитекторы разработают дизайн-проекты, которые после этого также представят владивостокцам, – отметили в Дирекции общественных пространств Владивостока.

ПРЕОБРАЗЯТСЯ СОВСЕМ СКОРО

Уже в этом году в столице Приморья благоустроят территорию на Русской, 46, скверы на Ульяновской и Некрасовской. Вдохнут новую жизнь и в один из немногих сохранившихся скверов на Чуркине – Первой Маевки, расположенный в районе домов №28 и 38 по улице Калинина. На территории, которая долгие годы находилась в запустении, появится освещение и видеонаблюдение, видовая площадка, скамейки для отдыха, тренажеры для занятий спортом, а также аттракционы для собак. Продолжается второй этап благоустройства набережной на Второй Речке и улице Татарской.

Началась масштабная реконструкция и в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо. Он был открыт еще в 1941 году, а в конце 50-х реконструирован. Естественно, что спустя десятилетия территорию нужно вновь привести в порядок, учитывая ее историческую ценность и высокую проходимость. Парк пользуется популярностью зимой и летом. В жару сюда приезжают сотни посетителей, чтобы искупаться, а в зимние месяцы на территории работают прокат коньков и каток.

В парке Лазо на Санаторной уже стартовал первый этап работ. Фото: Администрация Владивостока

– Если вспомнить, этот парк всегда был одним из самых удобных мест отдыха на побережье. К сожалению, со временем поводов приезжать сюда становилось все меньше. Очень хочется, чтобы парк, близкий для меня и для многих жителей Владивостока, стал комфортным и современным местом отдыха для всей семьи с хорошим пляжем. Для этого есть все шансы, – отметил глава города.

Чтобы отдыхающие не пропустили разгар пляжного сезона, ремонт пройдет в несколько этапов. Во время первого строители обустроят входную группу, пешеходные дорожки и установят новые опоры освещения. Важно отметить, что официального технического проезда к парку нет, поэтому большая строительная техника проехать не может, что значительно осложняет весь процесс.

Фонтан – изюминка места парка Лазо. Фото: Администрация Владивостока

– Объект сложный и с точки зрения логистики, и по своим размерам, и с технологической точки зрения. Чтобы полностью не перекрывать доступ на территорию для отдыхающих жителей и гостей города на летний период, мы будем проводить работы этапами. В этом году обустраиваем территорию у главного входа. При этом остальные проходы останутся доступными, ими смогут пользоваться посетители, – поделился и.о. руководителя Дирекции общественных пространств Артур Шибаров.

В будущем в парке также появится сцена для событийных мероприятий и уличных кинопоказов. Отдельное внимание специалисты уделят людям с ограниченными возможностями здоровья, для них создадут инфраструктуру. Также по проекту предусмотрены спортивная и детские площадки, велосипедная трасса для молодежи.

Напомним, все общественные пространства для благоустройства выбрали сами жители города во время единого общероссийского онлайн-голосования в прошлом году. Помимо перечисленных объектов во Владивостоке продолжают приводить в порядок территории сопки Бурачка и двух набережных – на Татарской и Второй Речке. Эти места полюбились многим, несмотря на то, что работы еще ведутся, приморцы гуляют здесь целыми семьями, особенно многолюдно в выходные.

БЛАГОУХАЮЩИЕ ОАЗИСЫ В КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЯХ

Сразу два новых сквера порадуют горожан уже совсем скоро. Сотрудники муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» высадили сирень Амурскую и Венгерскую, вишни Саржента, спирею Вангутта и официальный символ города – рододендрон остроконечный. Цветущий оазис появится неподалеку от Приморской сцены Мариинского театра. Специалистам еще предстоит сделать пешеходные дорожки и установить малые архитектурные формы. Планируется, что работы завершатся уже в июле.

Озеленители высадили больше 1000 растений. На снимке – сквер возле Мариинки. Фото: Администрация Владивостока

Для второго, еще более грандиозного проекта выбрали площадку на сопке в районе транспортного кольца и пешеходного перехода на фуникулере. Здесь создадут ландшафтную композицию с использованием таежных растений и установят памятник легендарному ученому Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву. Скульптуру городу презентовал Центр «Амурский тигр».

Памятник В.К. Арсеньеву планируется открыть в сентябре. Фото: Администрация Владивостока

Памятник планируют открыть во время Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября. В эти дни также состоится Второй международный форум по сохранению тигра. А в последнее воскресенье сентября во Владивостоке намечено карнавальное шествие в честь Дня тигра. Сейчас в городе продолжается подготовка к форуму и к Международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут 27 июля – 8 августа.

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