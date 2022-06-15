Саша, ты сможешь: студенты из Приморья сняли целый фильм, чтобы поддержать одногруппниц-колясочниц

Студенты придумали сценарий, съемками занимался оператор-профессионал. Фото: принтскрин, «#Cаша, ты сможешь»

«Всегда старалась влиться в компанию условно здоровых сверстников. С ранних лет для меня было важным – учиться и жить наравне со всеми», – такими словами начала рассказ студентка с ограниченными возможностями Аня Бабина, одна из героинь документального фильма «#Саша, ты сможешь». Поучаствовала в создании ленты и Алина Бабина, сестра Ани, и многие другие ребята – главного героя в этом фильме нет. Саша – это не один человек, а все те, кто мог бы поступить в вуз, но боится из-за ОВЗ. Осветить проблемы этих людей и должен был этот проект, созданный командой студентов во главе с преподавателем ДВФУ Иваном Писаревым. «Комсомольская правда - Владивосток» выяснила, как проходили съемки.

Для людей с безграничными возможностями характера

– Саша – это отсутствующий главный герой [собирательный образ]. Фильм посвящен ребятам, до которых нужно достучаться. Среди тех, кто поучаствовал в съемках, есть очень много классных примеров для абитуриентов. <…> В ленте говорится не только о ДВФУ: во всех вузах есть квоты, государство выделяет огромные деньги для людей с ОВЗ. Но знают ли они об этом? – поделился преподаватель.

В киноленте, опубликованной на большинстве современных платформ, несколько героев. В рубриках фильма студенты ДВФУ с ограниченными возможностями рассказывают о том, как борются с невнимательностью и нападками общества. Герои картины наглядно показывают, как проходит их день в вузе, а также отвечают на всевозможные вопросы в виде блиц-интервью. Не обошли стороной даже «противоречивые» темы, например, обсудили привилегии для людей с ОВЗ, а также рождение детей. Студенты ответили честно.

– Доступная среда – подчеркнул Роман Вахитов, студент 2 курса политехнической школы, – это не про оборудование, не про кампус, а больше про физические возможности и отношение людей.

Роман Вахтин, студент политехнической школы. Фото: принтскрин, «#Cаша, ты сможешь»

Как возник замысел?

Основным организатором выступил сам Иван Писарев, предложивший идею студентам в рамках социального учебного проекта. Он подчеркнул: никто никого не заставлял, не нужно было внедрять какую-то дисциплину. Подключились все те, кто был неравнодушен к теме доступной среды. Идея появилась из того, что у ребят-колясочников изолированный образ жизни. Как до них достучаться, не зная адресов и контактов? Эту проблему и должен был решить фильм.

Иван Писарев, преподаватель кафедры Тихоокеанской Азии Восточного института ДВФУ. Фото: предоставлено КП

Команда, в основном, состояла из студентов Восточного института ДВФУ, однако участвовали и ребята из других школ. Оператором выступил давний приятель Ивана Писарева, профессионал своего дела Дмитрий Калинин. Сценарием, проработкой вопросов для интервью и монтажом занималась вся команда.

– Я написал вопросы для интервью, мы получили ответы. Решили, что нужно предложить зрителю несколько «блоков» в фильме: день девушки на коляске, «что они думают?», «мой ребенок не отличается» и отрезок про сотрудников ДВФУ с ОВЗ. Конечно, необходимо было осветить, как поступить в вуз, имея ограниченные возможности в движении, но не в способностях к обучению. Для этого в нашем университете, например, есть все. Помогают одногруппники, преподаватели.

Невымышленные истории

Фильм приоткрыл завесу во многие судьбы, и, хотя в нем нет единого героя, нельзя не упомянуть выдающихся студентов. Каждый день эти люди доказывают, что дорога к учебе открыта всем, что пора сменить «доступную среду» на доступную страну.

Например, Аня Бабина с третьего курса «японистики» стала первым студенткой с ОВЗ, которая отправилась учиться по обмену в Страну восходящего солнца; хотя эта возможность появилась более тридцати лет назад! Япония, призналась девушка, всегда ее привлекала. Аня успешно подрабатывает переводчиком манги, чтение которой также является давним увлечением. С детства девушке интересно оружие: вы удивитесь, но она профессионально стреляет из лука.

Аня Бабина. Фото: принтскрин, «#Cаша, ты сможешь»

– Она уже востребована на рынке труда. Может быть переводчиком, найти постоянную работу. Аня, да и любой другой потенциальный студент, будет ругаться с начальником, захочет жениться, выйти замуж, станет моделью и примером для остальных, – подчеркнул Иван Писарев.

Ее сестра Алина менее мобильна и передвигаться может только на коляске. Школьные годы для нее выдались сложными: первое место, где она училась, было коррекционным. Только туда приняли Алину. Затем – общее образование, косые взгляды одноклассников и учителей. Кошмарно представлять, но преподаватели нередко говорили ей: «Зачем ты сюда приходишь?». На последнем звонке девушка плакала: и от обиды, от радости. Тем не менее уже третий год Алина успешно осваивает программу бизнес-информатики, и проблем с обучением нет.

Алина Бабина учится на бизнес-информатике. Фото: принтскрин, «#Cаша, ты сможешь»

– Тогда хотелось также выступить на сцене. На выпускном это удалось, одноклассники меня видели, запомнили, остались общие фото, – рассказала девушка.

А 18-летняя Маша Филина учится на корееведа. Она приехала в ДВФУ из Санкт-Петербурга. Как рассказала в фильме ее мама, было много переживаний, что нельзя путешествовать с ОВЗ. Тут же она, смеясь, добавила: оказалось, можно! Не понаслышке Маша и ее мама знают и об отношении преподавателей. Эмоции родительницы, услышавшей еще от школьных педагогов вопрос «зачем вы ее учите?», не передать.

Маша Филина – кореевед. Фото: принтскрин, «#Cаша, ты сможешь»

Пост скриптум

Проблема доступной среды решается на государственном уровне, но самое важный этап – поменять сознание людей – будет пройден еще нескоро. Речь идет и об отношении к людям с ОВЗ, и о страхах самих инвалидов быть отвергнутыми.

Чтобы понять, как студенты ДВФУ относятся к молодым людям с ограниченными возможностями, Иван Писарев провел опрос и поделился результатом с «Комсомольской правдой». Судя по данным, общественное мнение действительно меняются: 93% из 130 респондентов ответили, что люди с ОВЗ нуждаются в поддержке и общении, но никак не в сочувствии и жалости. Две трети опрошенных при этом готовы включить инвалидов в близкий круг общения и поддерживать отношения.

– Ребят с ограниченных возможностями здоровья и движения – четверо на сотню абитуриентов. А вероятность, что такой выпускник решит учиться в вузе – в десятки раз ниже. В ДВФУ сейчас 170 студентов с ОВЗ, хотя для них выделено более 300 мест по квоте.

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