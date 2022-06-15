Транссиб может расшириться от Хабаровского края до Находки

Использование сухих грузовых терминалов – стратегическая задача для России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил расширять Транссибирскую магистраль от Волочаевки в Хабаровском крае до Находки. По его словам, железнодорожные перевозки значительно дешевле и удобнее Северного морского пути (СМП), а использование сухих грузовых терминалов – стратегическая задача для России.

– Я думаю, что вопрос разворота на восток с точки зрения реализации крупных проектов по расширению возможности пропускной способности Транссиба – он сейчас, наверное, один из самых главных. Это наиболее удобный маршрут к нашим портам. У нас сегодня их несколько строится: порт «Суходол», «Порт Вера», «Коулстар» – это еще дополнительно сто миллионов тонн. «…» Мне кажется, что стратегическая задача для государства – шире использовать сухие терминалы, куда могут приходить двухсоставные эшелоны по 140 вагонов, где с порта уже можно делать перегрузку автотранспортом, – отметил губернатор в обсуждении развития транспортной инфраструктуры края с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В этой связи Олег Кожемяко подчеркнул, что есть острая необходимость в продолжении строительства крупной дороги Находка – Владивосток. Такая трасса позволит перевозить грузы автотранспортом со станции «Угольная».

Также глава региона упомянул, что работа приморских портов сократилась примерно на 9%. Это связано с тем, что ушли крупные перевозчики Maersk Line, владельцы балкерных судов и контейнеровозов. Однако эти 9% заполнят европейские компании.

Напомним, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил развивать транспортные коридоры на пленарном заседании Медиасаммита-2022. Пока Восточный полигон не справляется с нагрузкой из-за переориентации экономики. По мнению полпреда, Байкало-Амурская магистраль (БАМ), Транссибирская железнодорожная магистраль и Северный морской путь нужно серьезно модернизировать, чтобы загрузить приморские порты.

Мощности Транссиба предстоит увеличить до 100 миллионов тонн. В дальнейшем, благодаря модернизации, приморские порты смогут заполнятся на максимум. По словам Юрия Трутнева, сейчас Россия переориентируется в сторону Востока ввиду санкций. Экспортные рынки уже проходят через ДФО, где должна пройти локализация.

Тогда же на пленарке министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков предложил развивать Северный морской путь. По этому транспортному коридору за 2021 год перевезли 35 миллионов тонн грузов. К 2024-му объемы вырастут до 80 миллионов. Однако, несмотря на серьезную локализацию строительства ледоколов (90%), главное препятствие на пути СМП – суровый климат.

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