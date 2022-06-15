Вам подвезут… угрозы: как «черные кредиторы» обирают жителей Приморья

Кредит кредиту рознь, или как «кредитуют» мошенники наивных или нуждающихся людей. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Когда жителю Приморья отказывают в кредите сразу несколько банков, вдруг раздается звонок, и неизвестный собеседник сообщает: «Кредит на ваше имя одобрен», – это должно насторожить. Но если деньги нужны срочно, некоторые люди предпочитают не задумываться, тем более что зачастую оформить кредит обещают «в два клика». Что таится за подобными предложениями на самом деле, рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в Дальневосточном ГУ Банка России.

Легальные кредитные организации отказывают клиенту, когда его кредитная история говорит о высоких рисках просрочек и невозврата долгов. В то же время «черных кредиторов» не особо волнует финансовая репутация клиента, ведь в случае чего, они не будут церемониться с нерадивым должником, а могут просто передать права требования по займам нелегальным коллекторам. Те же, в свою очередь, выбивают долги незаконными методами. Человеку как минимум будут названивать по нескольку раз за день, терроризировать его родственников, угрожать и использовать еще более изощренные методы давления – все это, кстати, запрещено законом. Кроме того, «черные кредиторы» не соблюдают ни ограничения по максимальному размеру ставки, ни требования по принимаемому в залог имуществу. Отсюда все истории о неподъемных штрафах за просрочку платежей и жестоких коллекторах.

КРЕДИТ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

В прошлом году на Дальнем Востоке выявили 73 «черных кредитора»: больше всего в Якутии – 24, еще 19 – в Приморском крае. Уже в первом квартале 2022-го в Хабаровском крае выявлено шесть таких компаний, в Приморье три и еще по одной на Сахалине и в ЕАО.

Так, во Владивостоке специалисты Дальневосточного ГУ Банка России выявили «черного кредитора», который под прикрытием ремонтной мастерской незаконно выдавал займы клиентам. Рекламу бизнесмен разместил на одной из главных пешеходных улиц столицы Приморья.

– Проверка показала, что помимо продажи и починки электронной техники, фирма ProfService предлагала клиентам займы, хотя разрешения Банка России у нее на этот вид деятельности не было. Расчеты с нелегальным кредитором осуществлялись наличными или переводом на карту. При этом условия сделки менялись в зависимости от результатов оценки залогового имущества, – поделился деталями начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Сейчас правоохранители продолжают расследование, а организация внесена в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Перед кредитами, займами или другими финансовыми услугами специалисты настоятельно советуют убедиться, что у компании есть соответствующая лицензия или разрешение Банка России. Эту информацию важно проверять до заключения договора. Иначе велика вероятность, что права заемщика будут нарушены, а человек потеряет не только деньги, но и даже имущество. Стоит запомнить, что компании без лицензии работают вне закона, а значит, могут, например, подменить договор и дать человеку на подпись совершенно другие документы. Именно так действуют «черные кредиторы».

Организации без лицензии без зазрения могут передать права по займам коллекторам. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

«ВАМ ОДОБРЕН КРЕДИТ, КУРЬЕР ПРИВЕЗЕТ ДОГОВОР»

Те, кто выходит с такими предложениями к клиентам банков, часто просят внести предоплату перед заключением договора под любым предлогом. Например, убеждают оплатить курьерскую доставку: «Вам подвезут кредитную карту, которую мы оформим для вас, и договор». И люди готовы платить, чтобы на выходе получить крупную сумму. В итоге горе-заемщик остается без предоплаты и кредита.

Подобные предложения должны насторожить. Перед оформлением кредита стоит присмотреться и к другим признакам мошенничества: вам предлагают заплатить комиссию за одобрение займа, до момента заключения договора, проверку кредитной истории, выдачу кредита, курьерские или почтовые услуги. Мошенников можно распознать и по другим маркерам. Например, они могут дать ссылку на неинформативный сайт, предложить запутанные условия кредитования без четких требований к человеку.

– На сайте финансовой организации обязательно должны быть указаны адрес, телефон, электронная почта, а также сведения о лицензии, выданной Банком России. Узнать, относится ли компания к лицензированным участникам финансового рынка, можно на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Проверить финансовую организацию». Если ее не удалось найти, то, скорее всего, она ведет деятельность нелегально и может обмануть потребителя. На нашем сайте также размещен предупредительный список, в который входят компании, незаконно предлагающие финансовые услуги, – пояснил Василий Котлевский.

Банк России начал публиковать предупредительный список в июне 2021-го, в него включены сведения об организациях с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, выявленных регулятором с 2020 года. Сейчас в перечне больше пяти тысяч компаний и интернет-проектов.

Мошенники могут быть убедительны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ КРУПНЫЙ ЗАЕМ»

Бывает, что клиент, имеющий текущие просрочки по нескольким займам, пытается взять кредит на крупную сумму и не получает одобрения. Наконец он находит компанию, которая обещает гарантированно помочь с оформлением кредита. Сначала человеку по телефону предлагают сделать документы, по которым его уровень доходов намного выше, чем в реальности. Потом ему звонят якобы из банка и подтверждают одобрение кредита. При этом номер, с которого поступил звонок, может совпадать с указанным на сайте банка, возможности IP-телефонии сегодня позволяют подменять номера телефонов. Параллельно «счастливчика» обрабатывает «кредитный брокер», который после одобренного на словах кредита просит заплатить за изготовление поддельных документов. После оплаты услуг сомнительного посредника человек узнает, что никакого запроса на кредит в банк не поступало, а телефон «кредитного брокера» оказывается вне зоны доступа.

Дело в том, что настоящий брокер не должен давать никаких гарантий об одобрении кредита, он выступает лишь в роли юридического и финансового консультанта. В случае просрочек по кредитам, оформленным ранее, он может предложить в качестве решения проблемы обратиться в банк, например, с заявлением о реструктуризации долга, но ни в коем случае не будет подделывать документы. Он имеет право помочь только с оформлением процедуры: объяснит, как правильно написать заявление, какие дополнительные бумаги о финансовой состоятельности заемщика предоставить.

А точно ли оно надо? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ДА ХОТЬ ПАПА РИМСКИЙ

Под видом кредитора может скрываться кто угодно, если общение с ним происходит только по телефону и электронной почте. Злоумышленники часто звонят от имени известных банков и сообщают, что на имя клиента мошенники пытаются взять кредит, поэтому надо срочно принять меры. Дальше начинаются манипуляции, которые ведут к серьезным денежным потерям. Жертве могут прислать ссылку на приложение, которое нужно скачать, чтобы «защитить персональные данные и помешать мошенникам». Потом просят назвать комбинацию цифр из СМС от банка, снять деньги в банкомате и перевести их через другой банкомат на «безопасный счет». Как правило, мошенники не выпускают жертву из своих цепких лап и все время находятся с ней на связи, а когда все инструкции выполнены, они исчезают.

Как работают эти схемы? «Защитное» приложение необходимо, чтобы взломать онлайн-банк «клиента». Комбинация цифр, которые пострадавший продиктовал мошенникам, – не что иное, как коды для подтверждения операций с кредитом, а «безопасных счетов» и вовсе не существует: на самом деле жертва переводит деньги на личные счета аферистов. И неслучайно операции с кредитными деньгами проворачиваются через банкомат – это необходимо, чтобы «замести следы» преступления. Когда человек под диктовку вводит в банкомате номер счета, то вряд ли сможет его запомнить, чтобы потом отразить в заявлении в полицию.

– Банк России ведет работу по выявлению мошеннических схем, информирует о них правоохранительные органы, которые занимаются расследованием. Информацию о наиболее распространенных мошеннических схемах регулятор выкладывает на своем сайте в разделе «Противодействие мошенническим практикам». Одновременно в разделе даются рекомендации о том, как им противостоять, – рассказал Василий Котлевский.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно брать деньги только у кредиторов с лицензией Банка России, внимательно читать договор перед подписью и всегда перепроверять информацию, поступившую по телефону или в электронных сообщениях. Если вам слишком настойчиво предлагают кредит или заем, это еще один повод задуматься, а стоит ли…

Мошенники без зазрения совести оставят вас без денег. Фото: Александр ГЛУЗ

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