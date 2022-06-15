Первый на Дальнем Востоке индивидуальный банк грудного молока появился в столице Приморья

Это уникальнейший проект на Дальнем Востоке. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В первые дни жизни малыша для него нет ничего и никого дороже мамы, специалистам Приморского краевого перинатального центра известно это, как никому другому. Врачи задумались над тем, как же сделать послеродовой период максимально комфортным для женщины и ее ребенка. Нередки случаи, когда у матерей заканчивается молоко после сцеживания «впустую», ведь сначала младенца сильно не покормишь. Приходится, грубо говоря, зря переводить продукт. Но теперь у мамочек есть возможность продлить грудное кормление, ведь в ГБУЗ «ПКПЦ» появился индивидуальный банк грудного молока – единственный на Дальнем Востоке.

Эту практику применяют в Приморье впервые. Перед тем как запустить проект, специалисты провели большую подготовительную работу: обучили персонал, разработали инструкции для мам, приобрели и установили необходимое оборудование и так далее. Как отмечают профессионалы своего дела, самое главное в такого рода идеях, это желание сотрудников и руководства сделать все максимально возможное для здорового и счастливого материнства.

Уже две мамы воспользовались индивидуальным банком грудного молока.

15 июня банк официально приступил к работе и в первой половине дня уже две мамы воспользовались этой уникальной возможностью. Как отметили врачи медучреждения, многие уже изъявили желание сдать молоко на хранение. Пока в новом кабинете, оборудованном специально под молочный банк, стоят один холодильник и морозильная камера, но, как отметила главный врач «ПКПЦ» обзавестись дополнительной техникой, по мере увеличения спроса на услугу, не проблема.

Курлеева Татьяна – главный врач, кандидат медицинских наук. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Я очень признательна Минздраву Приморского края за поддержку в нашей инициативе, потому что это очень востребовано сегодня с учетом наших новых инновационных технологий. Зачастую наши пациенты в силу своей занятости и загруженности вынуждены на какое-то время покинуть перинатальный центр, ведь у мамы могут быть еще детки, их хочется проверить. С этой точки зрения и был открыт банк молока, мы можем хранить продукт вплоть до двух лет. Бывает так, что у пациенток уменьшается лактация, мы всегда можем восполнить те потери и недостающие для ребенка микроэлементы собственным молоком матери, которое будет здесь храниться, даже если она на какое-то время уехала, – рассказала главный врач, кандидат медицинских наук Татьяна Курлеева.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сергей Фиголь. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Как отмечает заместитель главного врача по педиатрии, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сергей Фиголь это самое безопасное молоко. Стоит внимательнее вслушаться в название. Это индивидуальный банк, а значит каждая пациентка сцеживает молоко только своему ребенку. Поэтому оно, как ключ к замку, подходит к кишечнику ребенка.

Инструкция по хранению и разморозке грудного молока. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Есть несколько видов хранения. Согласно составным правилам Российской Федерации грудное молоко может храниться в холодильнике в течение 24 часов либо его полчаса охлаждают, а потом уже замораживают в морозильной камере. Специалисты считают: благодаря этому проекту увеличится количество грудного вскармливания. Это очень полезно для малыша, грудное молоко способствует развитию интеллекта, укрепляет иммунитет ребенка, а главное, сбалансировано по составу и содержит необходимые питательные вещества.

За малышами присматривают профессионалы своего дела. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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