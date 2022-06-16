Кинотеатры Владивостока покажут «Бэтмена» легально

«Летучую мышь» покажут в соответствии с законами. Из архива КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из-за «неголливудской эпохи» у российских кинотеатров дела идут не лучшим образом. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», несколько кинодомов в Приморье закрылись. Лучик света принесла новость, что показ как минимум одного фильма без «параллельного импорта» и не в качестве «запрещенки» возможен. Во Владивостоке ленту «Бэтмен» (18+) увидят на экранах «Иллюзиона»: это стало возможным из-за масштабной акции Ассоциации владельцев кинотеатров.

На Роберта Паттинсона в роли Темного рыцаря легально можно будет посмотреть в «Черемушках», «Уссури», «Океане» и «Иллюзионе»: первые сеансы начнутся уже 16 июня. Показ осуществляют на основании ранее заключенных договоров о лицензии. Другие фильмы прокатывать по такому же механизму не выйдет: последним, кто получил удостоверение от Минкульта РФ, стал именно «Бэтмен». Это пояснил «Комсомольской правде – Владивосток» гендиректор сети «Иллюзион» Антон Алексеенко:

– Копия этого фильма у нас есть еще с февраля. Дистрибьютор специально просил не удалять материалы. На текущий момент у нас с учетом Указа президента есть легальная возможность показать в прокате эту ленту в соответствии с законами РФ. Другие фильмы пока не можем пустить в широкий прокат: нет достаточного набора документов для этого.

Как это работает?

Прокат фильма запустит ряд представителей Ассоциации владельцев кинотеатров. В марте 2022 года Universal Pictures Russia расторгнул уже заключенный договор на публичную демонстрацию боевика. Никакие документы, заявляют организаторы, кинотеатры не получили, да и односторонний отказ от соглашения в принципе не был предусмотрен изначально. Прокатчики не нарушали требований дистрибьютора.

Как пишет издание Cinemaplex, Указ президента РФ от 27 мая урегулировал разногласия: напомним, этот документ позволяет выполнять обязательства перед правообладателем в рублях.

Кинотеатры таким образом не нарушают законов. О доходах с показа кинозалы будут отчитываться в ЕАИС и Рентрак, перечислять прокатную плату на эскроу-счета официальных зарубежных дистрибьюторов. Выплачивать будут 10% от прибыли.

Что дальше?

Как предполагают представители сферы проката, мера поможет им и дальше работать в правовом поле. Цель акции – добиться разрешения на показ тех лент, у которых нет лицензионного соглашения. Выплатой авторского вознаграждения будет заниматься ОКУП (организации по коллективному управлению авторскими правами). Прокатчики планируют, что законодатели создадут механизм, чтобы и дальше выпускать на экраны новые картины легально.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», в Приморье краевые законодатели приняли налоговые послабления для кинодомов. Однако, считают эксперты, мера поможет не всем.

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