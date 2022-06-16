Житель Камчатки на авто задел полицейского и вместо помощи решил его избить

Фигурантом дела стал полицейский: он перестарался, когда отвечал обидчикам. Иллюстрация из архива КП. Фото: Милана СОКОЛ

Уголовное дело в отношении полицейского завели спустя год после инцидента в Петропавловске-Камчатском. Весной прошлого года из-за ДТП трое мужчин (включая сотрудника полиции) полечились в краевой больнице. Вот как все было. Водитель на Toyota Premio задел сержанта, и их словесная перепалка быстро переросла в драку. Защищая себя, полицейский, вероятно, перестарался и остался виноватым в истории. Пока неясно, почему следователи так долго решали вопрос об ответственности фигуранта.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от источника в правоохранительных органах, все произошло в конце марте 2021 года. 42-летний мужчина ехал с братом и зеркалом заднего вида задел сотрудника полиции не при исполнении. Последний, обходя лужу, заступил на проезжую часть.

Чтобы выяснить отношения, братья вышли из машины. Почти сразу же началась драка: сержанта ударили в голень, в ответ последний сломал нос пассажиру Premio. Из-за травм брата водителя госпитализировали.

Фигурантом уголовного дела оказался сержант полиции по статье за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Мера пресечения не избиралась. За это полицейскому грозит лишение свободы сроком на 8 лет, если суд признает его вину. Однако точные детали еще предстоит узнать следователям.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о еще одной истории, где был замешан сотрудник органов. Полицейский избил невиновного в Приморье ради статистики.

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