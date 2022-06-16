В кровавом ДТП с фурой по вине пенсионера погибли два человека в Приморье

Пожилого шофера Mazda Demio сопровождала 56-летняя женщина. ФОТО: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Жесткая авария в Михайловском районе закончилась двумя смертями. Как рассказали в приморском УМВД, на автодороге «Обход города Уссурийска» 78-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу, после чего в автомобиль врезалась фура. КамАЗ впечатался в легковушку так сильно, что чуть не разорвал ее.

Пожилого шофера Mazda Demio сопровождала 56-летняя женщина. Они оба скончались от полученных травм. В ведомстве подчеркнули, что стаж погибшего водителя составляет 23 года.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы.

Напомним, ранее ужасное столкновение попало на кадры очевидцев.

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