В кровавом ДТП с фурой по вине пенсионера погибли два человека в Приморье

Пожилого шофера Mazda Demio сопровождала 56-летняя женщина. ФОТО: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
Жесткая авария в Михайловском районе закончилась двумя смертями. Как рассказали в приморском УМВД, на автодороге «Обход города Уссурийска» 78-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу, после чего в автомобиль врезалась фура. КамАЗ впечатался в легковушку так сильно, что чуть не разорвал ее.
Пожилого шофера Mazda Demio сопровождала 56-летняя женщина. Они оба скончались от полученных травм. В ведомстве подчеркнули, что стаж погибшего водителя составляет 23 года.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы.
Напомним, ранее ужасное столкновение попало на кадры очевидцев.
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