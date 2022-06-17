В Приморье появится центр развития талантов у одаренных детей, объявили на ПМЭФ

Во Владивостоке планируют создать современный центр развития талантов у одаренных детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке планируют создать современный центр развития талантов у одаренных детей по типу «Сириуса» (образовательный центр на базе Олимпийского парка в Краснодарском крае). Губернатор Приморья Олег Кожемяко договорился о поддержке проекта с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой. Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме.

– Мы бы хотели пригласить вас войти в состав попечительского совета, чтобы вы поделились с нами своим опытом, наработками, которые позволят быстрее прийти к результатам. Я думаю, что в следующем году мы приступим к реконструкции тех зданий и помещений, в которых расположится сам «Сириус».

Предполагается, что объект откроется на Спиридонова. Также губернатор высказался о планах, запустить новый центр детского отдыха на острове Русский, который будет работать по принципу ВДЦ «Океан». Представители самого «Сириуса» пообещали оказать методическую и экспертную помощь в организации проекта.

– Спасибо за предложение, а также за то, что вы комплексно подходите к планированию. Это действительно очень важно, учитывая то, что регион обладает и большим потенциалом, и большими возможностями с точки зрения развития всех трех направлений: спорт, искусство и наука. В таком случае мы даем возможность детям развиваться и не уезжать из региона, и мы включаем их сразу в новую инфраструктуру. Мы поможем и поделимся своими наработками, а в ближайшее время посетим Приморье, – отметила Елена Шмелева.

Напомним, в рамках первого дня ПМЭФ стало известно, что «Газпром» расширит программу газификации в Приморском крае. Олег Кожемяко рассказал, что на экологическое топливо перейдут пять муниципальных образований региона: Спасский и Дальнереченский районы, Находка, Владивосток, Артем. На большой план топливной модернизации до 2025 года потратят 50 миллионов рублей.

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Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко на ПМЭФ (подробнее)

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