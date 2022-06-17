«Газпром» расширит программу газификации Приморья

Экологическое топливо перейдут пять муниципальных образований Приморья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Газпром» планирует расширить программу газификации в Приморье. Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко на площадке Петербургского международного экономического форума. По его словам, на экологическое топливо перейдут пять муниципальных образований региона. На большой план топливной модернизации до 2025 года потратят 50 миллионов рублей.

– Для нас важно партнерство с «Газпромом», и та программа, которую предприятие реализует на территории Приморского края «…» Та работа, которую ведет сегодня организация, позволяет видеть перспективу поэтапной газификации в пунктах Приморья по пяти муниципальным образованиям: Спасский и Дальнереченский районы, Находка, Владивосток, Артем. «…» По заверениям «Газпрома», программа будет расширяться с каждым годом, – отметил Олег Кожемяко.

Планируется, что в течение трех лет газификация пройдет на крупных промышленных и сельскохозяйственных объектах. Вскоре котельные в Находке и поселке Врангель переведут на новое топливо. Также новый газопровод обеспечит энергоресурсом завод минеральных удобрений (НЗМУ). В том числе уже в 2022 году газ поступит на животноводческие комплексы группы компаний «Русагро» в Михайловском районе и на котельные в Уссурийском ГО.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что первой по списку газификация пройдет в Уссурийске, затем топливо проведут в дома в поселках Красный Кут и Славянка. Также строящийся газопровод в районе ТОР Находка обеспечит энергией ЗАТО Фокино в 2022 году, после чего газификация перейдет на Большой Камень. К 2025 году, по словам зампреда приморского правительства Елены Пархоменко, к голубому топливу подключат Находку.

Добавим, что в графике возможны корректировки. Так план по газификации региона появился еще летом 2021 года. Ранее заявлялось, что переход на природный газ завершится до 2023 года. Ждали газификацию и в 2018 году. Тогда рассчитывали, что на модернизацию энергоснабжения до 2020-го поступит 55 миллиардов рублей, из которых 39 вкладывает «Газпром».

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