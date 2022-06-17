Владелец сети «Еда и точка» в Приморье, обвинившей новый «Макдоналдс» в плагиате, не намерен продавать название

Меню открытого в Москве ресторана «Вкусно – и точка». Из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Корпоративные страсти продолжают кипеть между преемником российского «Макдоналдс» и сетью фастфуда во Владивостоке «Еда и точка». Напомним, спор разгорелся из-за нового названия «Мака», поразительного похожего на косвенного конкурента из Приморья. Новые подробности налаживания мостов – в материале КП.

Ранее гендиректор «Вкусно – и точка» Олег Пароев сообщил, что не рассматривает других названий для своей амбициозной компании. Заявка на регистрацию бренда, писала «Комсомольская правда», уже отправлена в Роспатент. В то же время ряд СМИ сообщили, что «точку» могут выкупить у оппонентов из Приморья, чтобы снизить градус накала. Корреспондент «КП-Владивосток» вновь связался с владельцем приморского фастфуда Сергеем Понкратовым, чтобы узнать правду:

– Мы сидим с юристами прямо сейчас. Думаем о дальнейших шагах.

– Поговорили с руководством?

– Мы действительно обозначили позиции в беседе с представительством компании [«Вкусно – и точка» - прим].

– Предложения об урегулировании?

– Только о том, согласны ли мы сосуществовать с тем, что есть сейчас.

– Будут пытаться выкупить?

– Нет. Мы не продаем. И продавать не будем. В нашем деле [спора из-за названия - прим.] денег нет.

Напомним, ранее Сергей Станиславович рассказал «КП», почему ввязался в войну с большим игроком. Во-первых, дело в конкуренции: «Еда и точка» будет казаться вторичной на фоне обновленного «Макдоналдс». Во-вторых, это повод побороться с московским бизнесом, обещающим всем равные возможности. Подробнее – в материале КП.

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Заявка на регистрацию бренда уже направлена в Роспатент (подробнее)