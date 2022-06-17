На кулинарной битве во Владивостоке выяснили, какой рецепт покорит сладкоежек

Добро пожаловать на самый сладкий кулинарный баттл! Фото: Вадим ПОПОВ

Могут ли на одной кухне встретиться шеф-кондитер одного из лучших ресторанов России, блогер, участница популярного шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» и талантливые бариста дальневосточной кофейной компании? Конечно! Ведь это кулинарный баттл «Красиво Подано» от «Комсомольской правды» во Владивостоке. На уютной просторной кухне Soul kitchen 16 июня мы узнали какой десерт имеет право зваться самым вкусным.

Команда «Красиво Подано». Фото: Вадим ПОПОВ

Три прекрасные девушки из сети кофейн «Kafema» собрались, чтобы впечатлить жюри наивкуснейшими десертами и оригинальным кофе. Сочная клубника, аромат кофейных зерен и выпечки, да, это было безумно сладко! Но несмотря на дух соперничества, атмосфера на кухне была позитивная, а главное дружелюбная. Ведь каждая из участниц занималась любимым делом и подходила к готовке с душой.

Несмотря на дух соперничества, атмосфера на кухне была позитивная, а главное дружелюбная. Фото: Вадим ПОПОВ

Полина Ефремова готовит кофе. Фото: Вадим ПОПОВ

Как выяснил наш корреспондент Анастасия Сотникова, Полина Ефремова и Валентина Сейкина большие любительница сладкого, поэтому для них такое мероприятие, о котором уже слагают легенды в узких кругах, стало прекрасной возможностью проявить себя. Пришлось приложить все мастерство и умение, ведь членами жюри выступили мастера своего дела.

Татьяна Сорока и ее прекрасная доченька Кристина. Фото: Вадим ПОПОВ

Конкурсанток оценивали шеф-кондитер популярного Владивостокского ресторана «Zuma» Роза Захарян, финалист кулинарного шоу Алена Большова, а также приморский блогер Татьяна Сорока и ее прекрасная доченька Кристина. Пока девушки погрузились в соревнование, мы пообщались с мастерами кондитерского дела.

Кулинарная битва в самом разгаре. Фото: Вадим ПОПОВ

– Я пекла торты, наверное, с класса четвертого и ходила в гости с выпечкой. Потом я наткнулась на кондитера Наталью Бондаренко, у нее был интересный подход к декорированию кулинарных изделий. Она набирала людей на мастер-классы. И с тех пор я сама стала художником-декоратором и работаю в этом направлении пять лет, – поделилась своей историей Алена Большова.

– Желание готовить и работать в ресторане у меня было с самого детства. Мне нравится создавать на тарелке из мелких и, казалось бы, самых обычных продуктов необыкновенные блюда и сочетания. Кондитерское дело связывает отчасти что-то из обычной кулинарии, но при этом можно добавить сладости, декора и получится что-то интересное, – рассказала Роза Захарян.

Вкус блюда, красота и эстетика подачи – вот главные критерии оценки. Фото: Вадим ПОПОВ

Анастасия Сотникова и ее тирамису. Фото: Вадим ПОПОВ

Жюри предстояло оценить творения бариста по следующим критериям: вкус блюда, красота и эстетика подачи. Анастасия Сотникова приготовила всеми известный десерт тирамису, но, по словам девушки, она немного изменила десерт, добавив в него новые ингредиенты. А также украсила сладкой клубникой. Настя решила угостить жюри тем же кофе, что добавила в блюдо – сальвадор.

Валентина Сейкина приготовила лавандовый чизкейк. Фото: Вадим ПОПОВ

Валентина Сейкина удивила жюри лавандовым чизкейком, яркий вкус цветов и ягод шиповника, в сочетании с сыром рикота от «Soloprim» никого не оставили равнодушным. А в дополнении к кулинарному шедевру шел самый низкокислотный сорт кофе мусонный малобар.

ООО «Провиант» — производитель сыров в Приморском крае. Фото: Вадим ПОПОВ

Банановый хлеб от Полины Ефремовой. Фото: Вадим ПОПОВ

Полезный, вкусный и такой оригинальный банановый хлеб прямиком из печи оказался на тарелках благодаря Полине Ефремовой. Свой десерт девушка украсила шариком мороженого, фантастическое сочетание! Участница угостила жюри ярким кофе с летним настроением из Колумбии, по вкусу даже чем-то напоминающим Том ям. Вот такое дерзкое сочетание.

Роза Захарян приготовила блюдо «от шефа». Фото: Вадим ПОПОВ

После того как все блюда были испробованы, а эксперты провели совещание и посчитали голоса, Роза Захарян приготовила участницам фирменное блюдо «от шефа» и угостила их нежным десертом «Фурана», который подают только в известнейшем паназиатском ресторане Владивостока «Zuma».

А теперь пора узнать, кто же стал победителем и чей десерт жюри посчитали самым сладким, вкусным и кончено же красиво поданным. Хоть это было сложно и экспертам пришлось поспорить, но общим решением покорителем сладкоежек был признан тирамису от Анастасии Сотниковой.

Счастливая победительница. Фото: Вадим ПОПОВ

Победительнице, бариста и членам жюри вручили вкусные подарки от компании «Freyr». Это оптовый поставщик продуктов правильного, спортивного и диабетического питания по всему Дальнему Востоку. Но это еще не все, девушкам вручили сыры от ООО «Провиант». В ассортименте производителя свыше 30 видов сыров под торговой маркой «Soloprim». К слову, для удобства покупателей открыты два новых магазина во Владивостоке: Анны Щетининой, 23 (Снеговая Падь). Тобольская, 8 (кольцо 3-ей рабочей).

Участницы кулинарного баттла. Фото: Вадим ПОПОВ

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