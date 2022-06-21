Мастерица из Владивостока превращает дикоросы в удивительные украшения из эпоксидной смолы

Украшения из эпоксидной смолы популярны в наше время. Фото: предоставлено Валерией Бадмаевой.

Творчество всегда являлось неотъемлемой частью общества. И в наше время люди продолжают делать что-либо своими руками, используя современные технологии или природные материалы. Сейчас популярны изделия из эпоксидной смолы, в которой можно навечно сохранить цветы. Иностранные бренды ушли с российского рынка, однако это не проблема, ведь у нас в стране тоже есть умелые мастера. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с Валерией Бадмаевой, которая создает удивительные украшения из даров природы Приморья.

Как рассказала Валерия, родилась она в маленькой деревушке под Партизанском, где рядом с домом всегда были поля и леса. Всю жизнь девушка прожила среди природы, но в 17 лет переехала во Владивосток из-за учебы. Ее творческий путь начался с того, что примерно в 2017-2018 году в интернете она наткнулась на кулон с папоротником. Продавал его заграничный мастер, и как сделать заказ, Лера не знала. В России подобные украшения либо не изготавливали, либо делали, но цены на них были высокие. Именно тогда наша собеседница и загорелась идеей попробовать создать изделия самостоятельно.

До приезда во Владивосток Валерия жила среди природы. Фото: предоставлено Валерией Бадмаевой.

– Эта мысль держалась у меня в голове полгода или год. Однажды на набережной я попала на ярмарку, одна девочка продавала украшения из эпоксидной смолы с растениями. Я купила у нее кулончик с гортензией всего за 500 рублей. Когда начала рассматривать его, заметила царапины и другие дефекты. Тогда я подумала, что могу лучше. В этот же день заказала молды (специальные формочки, чаще всего из силикона, которые используют для изготовления объемных и фактурных деталей – прим. ред.) и смолу, насобирала растений и приступила к работе.

В своих работах девушка использует не только растения, но и насекомых. Фото: предоставлено Валерией Бадмаевой.

Конечно, начало пути оказалось довольно сложным. Как рассказала Валерия, в этом ремесле очень много тонкостей, о которых не пишут в интернете. Например, если неправильно смешать смолу, ее уже нельзя вытащить из молда. По словам девушки, она искала информацию на YouTube, но там давали только базовые знания, а другие мастера на сообщения не отвечали. Кроме того, украшения из эпоксидной смолы – это не только заливка.

Девушка долгие годы оттачивала свое мастерство. Фото: предоставлено Валерией Бадмаевой.

– Крупные царапины на изделиях надо отшлифовать, чтобы потом отполировать все до глянца. Первые полтора года я училась именно этому. Мне кажется, я скупила весь магазин. Меня там уже узнавали, я прихожу, а у меня спрашивают, как там мои украшения. Были и трудности с дегазацией (удаление нежелательных пузырьков – прим. ред.), потому что я не знала, какой температуры должна быть вода, чтобы смола не застыла. Много нюансов, которые я долго изучала, но сейчас, мне кажется, я могу все, что угодно.

«Заключить» навечно в смолу можно не только цветы. Фото: предоставлено Валерией Бадмаевой.

Любая работа должна приносить удовольствие, чтобы результат после долгого процесса вышел хорошим. В первую очередь Валерия ценит свое ремесло за уникальность. Еще одна причина – сохранение растений.

– Я могу из каждого времени года взять по чуть-чуть, чтобы сберечь цветы. В природе ими можно любоваться около недели, а в украшениях – вечно. Каждые из них по-своему интересны, нет одинаковых, например, у каждой ромашки отличаются лепесточки. Мне нравится, что я придаю людям изюминку.

Девушка любит свою работу за уникальность. Фото: предоставлено Валерией Бадмаевой.

Плюсы этой работы в том, что материалы для украшений буквально под носом, далеко за ними ходить не надо. Правда, по словам Валерии, во Владивостоке очень мало подходящих растений, ведь они должны быть маленькими и пригодны для сушки. Например, водянистые цветы могут потерять свой цвет.

– Чаще всего я собираю материалы в своем родном доме. Мама сажает мне анютины глазки, васильки, гелихризумы, ромашки. У меня всегда с собой есть контейнер, книжка и ножнички, поэтому если я гуляю по Владивостоку и вижу что-то красивое, иду собирать. Мне кажется, когда-нибудь меня снимут на видео и начнут спрашивать, что же я ищу в кустах. Очень редко я покупаю что-то во флористических магазинах, например, гипсофилы.

В работе Валерии помогает мама. Фото: предоставлено Валерией Бадмаевой.

И у самой Леры, и у ее покупателей есть фавориты среди цветов. Васильки быстро разбирают, а ей легко с ними работать, так как они хорошо сушатся, хранятся и не теряют свой цвет. В список также попали анютины глазки, жемчужница, лепестки герани, мох, незабудки, папоротник, ромашки, ягель.

Украшения с ромашками пользуются популярностью у людей. Фото: предоставлено Валерией Бадмаевой.

Но работа над украшениями из эпоксидной смолы подразумевает не только собирание цветов. Надо заказывать молды, фурнитуру и другие материалы. И, к сожалению, санкции так или иначе коснулись и Валерии.

– Смолу я заказываю от наших производителей, а вот фурнитуру из Южной Кореи. У моей поставщицы пока много товара, но вот как быть дальше, я не знаю. Также есть с Китая проверенные поставщики, я с ними годами работаю. Но если до санкций основы стоили 200 рублей, то после стоимость поднялась до 600 рублей. Однако сейчас ценник устаканился. Упаковка: коробочки и пакетики также китайские. Все остальное я беру у российских производителей.

В своей работе девушка столкнулась с западными ограничениями. Фото: предоставлено Валерией Бадмаевой.

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