Сын бывшего главы Владивостока, мечтавший о карьере рэпера, оказался замешан в многомиллионных грехах отца

Олег Гуменюк. Фото: Администрация Владивостока

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Он обвиняется в преступлениях по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). В многомиллионных делах политика оказался замешан его сын.

По версии следствия, в разные периоды времени, когда Гуменюк старший был директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации приморского края», он получал взятки от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями в сфере строительства.

Олег Владимирович получил деньги и незаконно оказанные услуги на сумму больше 6,9 миллиона рублей. В этом деле был замешен и сын экс-мэра Артур, который, к слову, недавно запел, так как ему подконтрольна коммерческая организация.

Крупные суммы передавались за услуги в пользу организаций. Бывший глава города принимал работы знакомых без проверок и обеспечивал им победу на электронных аукционах. Как отмечает следственный комитет, с декабря 2018 по февраль 2021 года фигурант, будучи мэром Владивостока, получал взятки от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ «Некрополь» за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 31,2 миллиона рублей.

В настоящее время выполнены все необходимые следственные действия, Олег Гуменюк и его защита знакомятся с материалами уголовного дела.

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