На экс-мэра Владивостока завели уголовное дело из-за взяток почти на 20 миллионов рублей

Олег Гуменюк задержан утром 4 октября Фото: Сергей БАЛАНОВ

В отношении бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка возбудили уголовное дело за получение крупных взяток. О том, что экс-мэр задержан, стало известно утром 4 октября. Оперативные действия проводили сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Приморью и оперативники краевого УФСБ РФ.

Олег Гуменюк подозревается в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере. С 2019 года и по 2021-ый он регулярно получал деньги и от руководства МУП «Некрополь», и от посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Всего он получил больше 19,5 миллионов рублей.

Сейчас проводятся следственные действия. Олег Гуменюк задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в феврале по подозрению в получении взятки был задержан заведующий крематорием на Морском кладбище и заведующий кладбищами МБУ «Некрополь». Тогда бывший мэр проходил по делу в качестве свидетеля. Ранее Олег Гуменюк объявил о том, что уходит в отставку 18 мая после неофициального предложения освободить место главы города от Олега Кожемяко и Юрия Трутнева. 27 мая городская дума приняла его отставку. Кресло градоначальника он занимал с марта 2019 года.

31 мая в сети появилась информация о том, что в дом к бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку нагрянули силовики. В сообщении говорилось о том, что сотрудники ФСБ наведались не только в коттедж экс-главы города, но и еще в несколько адресов, к которым Гуменюк имеет какое-то отношение.

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