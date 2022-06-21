Врач из Владивостока первым в России сделал уникальную операцию на мозге

Операция длилась больше трех часов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сложнейшую операцию провели врачи Медцентра ДВФУ. Впервые в России владивостокскому специалисту нейрохирургии удалось закрыть дефект черепа, одновременно работая через нос и лобную область головы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Пациенткой стала девушка из Благовещенска. Диагноз озвучили страшный – спонтанная нозальная ликворея. Один из симптомов – вытекание спинномозговой жидкости прямо в полость носа. Это привело к атрофии двух сантиметров головного мозга. Чтобы спасти пациентку от менингита и развития негативных последствий, понадобилось инновационное оборудование.
– Ранее при небольших повреждениях в данной области проводили операции эндоскопическим доступом через нос. Благодаря новой 3D-камере, находящейся в федеральной клинике на апробации, наша команда смогла подойти к сложному участку с двух сторон, – рассказал Егор Лукьянчук, нейрохирург медцентра, руководивший операцией.
Егор Лукьянчук.
Фото: ДВФУ
Специалисты «проникли» в мозг девушки через нос, одновременно с этим провели и микроскопическую трепанацию черепа, чтобы добраться до пораженного участка со стороны головы. Все заняло больше трех часов, отверстие, которое открыли хирурги, залатали костным лоскутом.
Специальный аппарат – 3D-экзоскоп – сыграл решающую роль в успехе операции. Как отметил Егор Лукьянчук, прибор позволил получить «необходимое чувство глубины раны». Современная разработка позволяет визуализировать внутреннюю структуру черепа, тканей и слоев. На мониторе совмещаются два изображения.
Спонтанная ликворея встречается у 3% пациентов с повреждением черепа. Как правило, это врожденный дефект и с травмами он не связан. В Приморье реализуют квоту на лечение этой проблемы.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала об уникальной операции, которую провели трехмесячному малышу.
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