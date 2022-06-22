От детских меднаборов до спасения жизней: приморские врачи поделились своими историями в рамках конкурса профмастерства

«Медработник года – 2022». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Горящие глаза, волнение, отглаженные халаты и рвение к победе. Во Владивостоке проходит конкурс профмастерства «Медработник года – 2022». 22 июня 24 финалиста, которых отобрали больше чем из 60 человек, собрались в стенах медицинского колледжа, где им предстояло продемонстрировать практические навыки по направлениям «сердечно-легочная реанимация» и «гигиена и дезинфикация». «Комсомолка» пообщалась с профессионалами своего дела и молодыми специалистами. Зачем врачам такие мероприятия, почему эти люди связали свою жизнь с медициной и что чувствуют те, кто прошел в финал, рассказываем вам прямо сейчас.

Состав жюри станции «гигиена и дезинфикация». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Наш корреспондент проследовал в первую комнату, где участникам нужно было показать правильную последовательность дезинфекции рук перед началом работы, а также рассказать каждый пункт и выбросить использованные перчатки в контейнер с верной категорией отходов. Задача простая, но и здесь можно совершить ошибку, например, баллы могут снять за кольца или браслеты.

Участникам нужно было показать правильную последовательность дезинфекции рук. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

А вот во втором зале знатокам своего дела предстояло спасти жизнь человеку. Задача стояла следующая: возвращаясь домой, вы видите, как на улице мужчина лет 40 внезапно падает без признаков жизни. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию.

Жюри внимательно наблюдали за действиями участников. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Врачи максимально погружались в ситуацию. Первым делом каждый убедился, что находится в безопасности, спросил о самочувствии пострадавшего, позвал на помощь, «вызвал скорую» и приступил к работе. Жюри пристально наблюдало за каждым действием участников и вносило замечания или же баллы в бланки. После того как испытания остались позади, наш корреспондент пообщался с Яной Шараповой, которая, можно сказать, стала первопроходцем во втором этапе конкурса.

Яна Шарапова - врач-терапевт, участковый. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Я считаю, что такие мероприятия необходимы не только медицинскому работнику, но и другим людям полезно знать, как, например, провести сердечно-легочную реанимацию. Все мы можем столкнуться с такой ситуацией. Плюс этот конкурс помогает показать статусность профессии врача, познакомить жителей Приморья с нашими героями, ведь все эти люди ежедневно спасают жизни.

Яна – молодой специалист с пятилетним стажем. Получила благодарственное письмо главы Артема за активную профессиональную деятельность. Постоянно повышает свой профессиональный уровень знаний. Совмещает работу на участке и в амбулаторном инфекционном центре.

Некоторые врачи проявили творческий подход, когда подавали заявку на участие. Например, Иван Шутов записал видеоролик о работе фельдшера. Мужчина разыграл сцену ДТП, показал, как он едет на вызов помогать пострадавшему водителю и наложил на видеоряд музыку о врачебном деле. Специалист посвятил медицине 20 лет, получил высшую квалификационную категорию по специальности «Скорая неотложная помощь». Участвует в сопровождении авиадоставки тяжелобольных пациентов. В период коронавируса работал в инфекционной бригаде. Но что самое интересное, год назад именно он стал победителем конкурса «Лучший медработник по мнению населения Дальнегорска в 2021 году».

– У меня мама медик, она редко бывала дома из-за работы, поэтому я даже не думал, что сам свяжу с этим свою жизнь. Но мой друг поступал в медицинский и подал туда еще и мои документы, комиссии сказал, что я не могу приехать самостоятельно. Проблем с поступлением у меня не было, я хорошо знал химию, решил, раз уж так получилось, буду учиться. Несмотря на то, что я много лет в этой профессии, волнение перед «станциями» с заданиями присутствует.

Стоит отметить, что конкурс уникален тем, что дает возможность проявить себя не только опытным профессионалам, но и молодым специалистам. Среди таких участников оказалась Яна Коврикова. У девушки стаж чуть больше года. Она зарекомендовала себя квалифицированным специалистом, инициативным, обладающим высокими организаторскими способностями. Яна состоит в профсоюзе медиков, ее отличает высокая работоспособность, умение работать в коллективе и дружелюбное отношение к пациентам.

Яна Коврикова - врач-педиатр, участковый. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Я мечтала быть врачом с самого детства, шла к этому чуть ли ни с детского сада, обожала «медицинские» игрушки. Поступила в колледж, не могла определиться, каким специалистом хочу быть, а после практики решила, что стану педиатром. Ни разу не пожалела, что выбрала эту профессию. Бывает сложно, много документации, но это чувство, когда пациент выздоравливает, оно незабываемо и непередаваемо. Конкурс «Медработник года» очень нужен врачам. Ведь ты, как специалист, еще раз можешь вспомнить те или иные знания. Плюс это мероприятие освещается и для молодежи, что тоже важно.

Отметим, народное онлайн-голосование за лучшего врача продлится до первого июля. Его итоги будут озвучены в рамках церемонии награждения, которая состоится уже восьмого июля. Напомним, что конкурсы профмастерства направлены на повышение престижа профессии и привлечение кадров в отрасль, что является одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение».

ПО ТЕМЕ:

Врач из Владивостока первым в России прооперировал мозг девушки уникальным комбинированным способом

Лечение стало успешным благодаря 3D-экзоскопу (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.