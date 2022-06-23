В Приморье тигрица, прославившаяся на всю планету, стала мамой

Прославившийся на весь мир снимок тигрицы. Фото: Сергей Горшков.

Редкие кадры семейства амурских тигров получили специалисты национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Фотоловушка запечатлела с котятами самую знаменитую тигрицу под номером T 41F, прославившуюся на всю планету как героиня лучшей в мире фотографии дикой природы по версии английского Музея естественной истории.

Тигриная прогулка. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Краснокнижная мать-знаменитость принесла на свет двух детенышей. На снимках тигрята уже крупные – им около 6-7 месяцев, но все же они заметно меньше взрослой тигрицы. В более раннем возрасте в объективы сети фотоловушек, они не попадались.

Это второй известный выводок тигрицы, которой сейчас не менее восьми лет, но первый после знаменитой фотосессии. Напомним, что фотография этой большой кошки ранее оказалась лучшей в самом престижном фотоконкурсе дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020 и принесла автору Сергею Горшкову грандиозный титул «Фотограф года в дикой природе».

Россия впервые выиграла в этом крупнейшем в мире конкурсе снимков дикой природы. На суд жюри тогда было подано более 49 000 работ. Победителя объявила Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма. Тигрица оказалась на обложках мировых газет и журналов, на фотовыставках во многих столицах, а об успехах России в деле сохранения природы услышала вся планета.

На новых снимках, сделанных в северной части национального парка «Земля леопарда», счастливая мама передвигается по своей территории вместе с детенышами. Фотографии сделаны с помощью автоматической камеры в конце апреля и начале мая, а собраны и проанализированы специалистами отдела науки летом. «Узнать» тигрицу удалось по узору на шкуре, уникальному для каждой особи тигра и леопарда.

– В этом возрасте тигрята активно перемещаются по семейным охотничьим угодьям в сопровождении матери. В возрасте около двух лет молодые тигры начнут самостоятельную жизнь. Все животные на снимках внешне выглядят упитанными и здоровыми, – отметила Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда.

Тигренок следует за мамой. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напомним, ранее в Приморье в национальном парке «Земля леопарда» решили подвести итоги трехмесячной фотоохоты, результаты ошеломительные. Мама тигрица с тигренком, леопард-загадка, пятнистые олени и лесной кот – вот «улов» камеры.

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