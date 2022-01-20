В поисках неизвестного науке леопарда в Приморье ученые открыли фотоохоту

Редкого хищника ищут в непривычном для него месте обитания. Фото: Геннадий Юсин, ФГБУ «Земля леопарда».

Дальневосточный леопард ворвался в 2022 год, зверь попал на фотоловушку 31 декабря в Надеждинском районе Приморского края. Событие сенсационное, ведь пятнистые кошки исчезли из этих мест 50 лет назад. Корреспондент «Комсомольской правды» оделся как можно теплее и отправился с сотрудниками национального парка «Земля леопарда» устанавливать станции фотомониторинга для наблюдения за хищником.

- Фотоловушки впервые за все время исследований зафиксировали леопарда восточнее Транссибирской магистрали, это говорит о том, что популяция расселяется на восток - в исторический ареал. Мы предполагаем, что это самец, ему уже присвоен идентификационный номер Leo 224M, - рассказала Екатерина Блидченко, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

Леопард попался в фотоловушку 31 декабря 2021 года Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Заряда батареи в устройствах хватает на полтора года, проверять их будут через три месяца после установки и уже по результатам посмотрят, что делать дальше. Место для них выбирают тщательно, просто так «понатыкать» не получится, нужна серьезная работа с картой передвижения леопарда. Специалисты отметили, что недалеко от точки, где они с корреспондентом установили первую камеру, приблизительно в пяти километрах и был замечен хищник.

Одну из Фотоловушек прикрепили к дереву на склоне сопки Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Одну из фотоловушек прикрепили к дереву на склоне сопки, это довольно опасно. Но профессионалы свое дело знают. Почему именно там? Виктор Сторожук, старший инженер нацпарка объяснил, что леопарды не любят ходить по снегу, а у склонов его меньше всего и землю в основном прикрывает листва. Плюс с такой позиции очень удобно наблюдать за косулями, кабанами и прочей живностью, на которую они охотятся. От ровных дорог пятнистые кошки тоже не в восторге, поэтому и пришлось так высоко подниматься. Такого «спортивного интереса» мы, конечно, не оценили, когда штурмовали сопку. Но что поделать?

- Ближайшая база, где бы зафиксирован леопард, это охотхозяйство «Северное». Нам очень важно понимать куда расселяется леопард, потому что несколько лет мы уже занимаемся природоохранными мерами, связанными с сохранением вида. И соответственно результат всего этого, это расселение молодых животных, которые не находят свои личные участки на территории парка и в ближайших окрестностях. Поэтому нам важно понимать, куда они мигрируют и пригодны ли места для их жизни вне национального парка, - поделилась с нами Екатерина Блидченко.

Фотоловушки проверят через три месяца Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Специалисты предполагают, что «новичок» пришел сюда, потому что молодым особям уже не хватает места в нацпарке. Поэтому он и, возможно, другие его сородичи ищут новые территории для своих личных участков. Ученые отмечают, что даже при фиксации единичных переходов леопардов через автотрассу «Владивосток – Хабаровск» и Транссиб вопрос создания экологического коридора на этом участке уже приобрел особую актуальность.

Есть все-таки плюс в том, что животные расселяются, ведь им стало тесно, потому что их стало больше. Это хороший показатель роста популяции краснокнижной пятнистой кошки.

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