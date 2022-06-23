«Хрипел, радовался, что схватил жертву»: в столице Дальнего Востока неизвестный вцепился в девушку

Подозрительную личность заметили недалеко от популярного университета.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером Виктория (здесь и далее имя изменено) отправлялась домой через парк на территории ВГУЭСа, как вдруг в ее ногу вцепилась чья-то рука, и ее потащили в кусты. Кто это был, девушка не смогла разглядеть в сумерках, да и не до этого было. Нападавший лежал в зарослях на траве и не собирался ослаблять хватку, пока Вика не ударила его свободной ногой и танцевальными туфлями, которые держала в руках.
– Внешность не опишу, все что заметила, это глаза и все. Он был в неадекватном состоянии. Поняла это по его хрипам. Ему не было плохо, скорее, он просто радовался, что схватил жертву, – рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виктория.
Журналист пообщался с полицией, в скором времени с девушкой свяжутся и проведут проверку по этому инциденту. Стоит отметить, что подозрительную личность, кидающуюся на людей, замечали в этом месте неоднократно. Студенты отмечают, что несколькими годами ранее в районе Гоголя им попадался на глаза мужчина, который всячески старался привлечь к себе внимание. Кто-то говорит, что он ходил в одном лишь пальто. Кто-то, что подзывал к себе девушек в подземном переходе либо в этом самом парке. Трудно сказать, один и тот же это человек или его «последователь». В этом предстоит разобраться правоохранителям.
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