Нападал на школьников и прохожих: рецидивист держал в страхе жителей Приморья

В Приморье мужчина вышел из колонии и совершил серию грабежей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции в Артеме задержали местного жителя, который совершил серию грабежей. Рецидивист нападал на прохожих и забирал у них ценные вещи.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, в дежурную часть с просьбой о помощи обратилась женщина, которая рассказала о нападении на дочь. Она пояснила, что школьница сняла деньги в банкомате, положила их в чехол телефона и пошла домой. Все это видел неизвестный мужчина, который на улице Севастопольской подошел к девочке, силой вырвал у нее смартфон и попытался убежать.

Когда пострадавшая стала кричать, к ней на помощь бросился молодой человек, который оказался поблизости. Он догнал грабителя, забрал у него телефон, но задержать преступника ему не удалось. Полицейские вскоре задержали 41-летнего местного жителя, которого заподозрили в нападении.

В отделении он признался, что совершил несколько подобных преступлений. По его словам, ранее он заметил на остановке мужчину и забрал у него телефон. Через несколько дней в районе городского рынка грабитель вырвал у прохожего поясную сумку, в которой находились документы и деньги. Оперативники также выяснили, что подозреваемый только полгода назад освободился из колонии, но снова решил связать свою жизнь с криминалом.

Жителя Артема отправили в СИЗО, а следователи завели на него три уголовных дела о грабеже. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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