На Чукотке осудили парня, по чьей вине при пожаре погибли 4 детей и 2 взрослых

На Чукотке осудили мужчину, по чьей вине погибли четыре ребенка и две женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Районный суд Чукотского автономного округа поставил точку в уголовном деле о массовой смерти людей во время пожара в селе Инчоун. Тогда в результате страшной трагедии погибли двое взрослых и четверо детей .

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, парня признали виновным в том, что он самовольно занял квартиру в аварийном доме, который подлежал сносу и систематически нарушал пожарную безопасность, когда топил треснутую печь со ломанной дверцей.

Ночь трагедии

Все случилось поздно вечером 29 октября прошлого года в одной из квартир одноэтажного дома на улице Школьной. Тогда 21-летний парень сильно напился, а затем растопил печь и лег спать. Так как он не прочистил отделение для золы, ночью сломанная дверца открылась, и горящие угли выпали на пол. Пламя расползлось по дому, начался пожар. В результате в огне погибли четверо детей в возрасте от одного года до шести лет, а также две 50-летние женщины. Виновник страшной трагедии выжил и полностью признал свою вину по всем пунктам обвинения. Расследование уголовного дела взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Во время пожара в частном доме на Чукотке погибли шесть человек. Фото: СУ СК РФ по ЧАО.

Халатность и роковые случайности

Как установили следователи, к страшным последствиям ночного возгорания привели и другие факторы: при тушении пламени добровольцы из пожарной дружины использовали лишь одну мотопомпу, хотя на балансе села их стояло две. Куда подевалась еще одна – до сих пор неизвестно. Также выяснилось, что жителей села должны были оповестить о пожаре с помощью системы рупоров, но она оказалась сломанной. Сам сгоревший двухквартирный дом еще в прошлом марте признали аварийным и по требованию прокуратуры определили под снос, однако администрация села до дня трагедии так и не переселила людей из самовольно занятых квартир.

На месте пожара аварийного дома на Чуктке. Фото: предоставлено «КП»

Бумажная волокита ценой жизни

После гибели людей следователи выяснили, что пострадавшие при пожаре семьи находились в социально-опасном положении, однако детей и взрослых работники органов системы профилактики на учет так и не поставили. Их также не внесли в единую базу тех, кто нуждается в помощи. Бумажная волокита или безразличие лишили их социальной поддержки и законной защиты.

Во время пожара в селе Инчоун погибли шесть человек. Фото: предоставлено «КП»

Вина чиновников

Работники прокуратуры установили, что глава сельского поселения Инчоун знала, что люди самовольно живут в аварийном доме, но не предприняла каких-либо мер, чтобы этому помешать. Она также не переселила в другое жилье многодетную семью, хотя знала, что нахождение в доме угрожает их жизни. За халатность на женщину следователи завели уголовное дело. Расследование еще ведется.

Причиной возгорания стала неисправная печь. Фото: предоставлено «КП»

Приговор

Суд изучил все материалы следствия и пришел к единому мнению, что 21-летний обвиняемый полностью виновен в причинении смерти по неосторожности четверым детям и двум взрослым. Однако приговор мужчина получил довольно мягкий – всего два года колонии поселения. Так как он еще не вступил в законную силу не исключено, что прокуратура будет его обжаловать.

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