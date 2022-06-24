Вырываясь из оков пандемии: в Приморье хотят построить мост в КНДР

Вопрос строительства автомобильного моста был поднят еще в 2018 году. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пандемия оставила свой отпечаток на торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой. Однако железнодорожное сообщение между странами планируют вновь восстановить. Помимо этого, виднеются перспективы строительства автомобильного пограничного моста через реку Туманную.

Все эти проекты в формате видеоконфиренции обсудили глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, выступающие сопредседателями Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) между двумя странами.

Обе стороны отметили, как важно возобновить железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей через пограничный переход Хасан – Туманган. По словам министра внешнеэкономических дел КНДР, в настоящее время корейская сторона завершает строительство дезинфекционного комплекса, который позволит возобновить товарообмен.

Также обсуждались вопросы дальнейшей реализации совместного проекта строительства автомобильного пограничного моста через реку Туманная. Создание дополнительной инфраструктуры будет способствовать дальнейшему интенсивному развитию торгово-экономических связей.

Алексей Чекунков отметил, что Россия заинтересована в продолжении совместной работы по проекту Хасан-Раджин и в возобновлении грузовых перевозок через порт Раджин. Проект включает модернизированный участок железной дороги (54 километра) и мультимодальный перегрузочный терминал иностранного порта.

Напомним, что вопрос строительства автомобильного моста был поднят еще в 2018 году. Однако из-за коронавирусных ограничений проект приостановили.

Стоит отметить, что власти Филиппин рассматривают возможность организовать морское сообщение с Владивостоком. Торговый путь, по словам посла зарубежной страны Игоря Байлена, должен соединить столицу Приморья и остров Минданао.

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