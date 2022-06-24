Самый милый день рождения: Приморский океанариум поздравил ластоногого именинника

Марио и его тренер Екатерина Сокур. Фото: принтскрин видео.

23 июня все внимание сотрудников Приморского океанариума было приковано к одному из ластоногих обитателей – талантливому морскому котику Марио. Малышу исполнилось два года. Именинник очень активный и озорной, как и положено ребенку. Он уже тренируется, чтобы в будущем стать настоящей звездой. К празднику ему преподнесли рыбный торт с любимыми угощениями, которым могут позавидовать даже самые изысканные ценители морепродуктов.

Работу над освоением территории и элементами программы Марио начал год назад с тренером Екатериной Сокур. Между учителем и подопечным сложились теплые отношения, хотя на взаимопонимание потребовалось какое-то время.

– Животные – это совершенно непохожие на нас существа. Нужно суметь найти с ними общий язык. Вот, когда ты понимаешь его, а он знает, что ты от него хочешь – это самое большое удовольствие и счастье. Тот, кто кормит, тот и друг, он это осознал. Но все равно с опаской подпускает к себе. А у нас с ним сейчас все хорошо, мы подружились, – поделилась девушка.

Сначала Марио изучал самые простые элементы, такие как подъем ласты и голос. Животное самостоятельно начинает произносить какие-то звуки, и для достижения результата достаточно это просто закрепить. Сотрудники океанариума отмечают, что у котика хороший аппетит, а еще он с нетерпением ждет каждую тренировку и с удовольствием выходит работать.

Конечно, иногда ластоногий малыш бывает не в настроении, но порадовать его несложно – секретный элемент – вкусная рыбка. Сейчас увидеть морского котика гости могут только на видео и фотографиях, но в будущем он вполне может присоединиться к артистам океанариума.

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