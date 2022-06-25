Как на Гавайях: во Владивостоке провели турнир по серфингу, в котором участвовала нерпа

Соревнования прошли в популярной бухте Соболь под Владивостоком. Фото: Вадим ПОПОВ

Чемпионат Приморского края в дисциплинах Лонг-Борд и Сап-вейв провели в дальневосточной столице. Соревнования стартовали в бухте Соболь – популярном и доступном месте в черте города.

Бухта Соболь. Фото: Вадим ПОПОВ

Брифинг для спортсменов-серферов провели накануне, 24 июня. Уже в 16:00 доски опустили на воду: первая группа участников одолела водную гладь и морские волны.

Подготовка к спуску на воду. Фото: Вадим ПОПОВ

Дисциплины, рассказали «КП» организаторы, чередовали между собой. В солнечную субботу, 25 июня, состоялся полуфинал и финал. Все началось ранним утром: еще в 7 часов. Эмоции участников не передать словами, поэтому запечатлеть их на кадрах постарался фотограф «Комсомолки».

Эмоции серферов не передать словами. Фото: Вадим ПОПОВ

SUP-прогулки во Владивостоке также проходят в бухте Парис и бухте Труда. Фото: Вадим ПОПОВ

На суше. Фото: Вадим ПОПОВ

Одним из «приглашенных» участников стала хозяйка акватории – миловидная нерпа. Серферов дружелюбное млекопитающее не испугалось и даже плавало вместе с ними.

На гребне волны. Фото: Вадим ПОПОВ

Гостья-нерпа, которая плавала вместе со спортсменами. Фото: Вадим ПОПОВ

Участие приняли любители и профессионалы. Фото: Вадим ПОПОВ

Напомним, этот вид спорта стал олимпийским в 2016 году. Первые официальные соревнования мирового масштаба по серфингу провели в Японии в 2020 году. Другой регион, полностью омываемый морем, открыл первую государственную школу для любителей оседлать волну. Подробности – в отдельном материале КП.

Серфинг стал олимпийским видом спорта в 2016 году. Фото: Вадим ПОПОВ

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