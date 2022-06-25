Как на Гавайях: во Владивостоке провели турнир по серфингу, в котором участвовала нерпа

Соревнования прошли в популярной бухте Соболь под Владивостоком.
Фото: Вадим ПОПОВ
Чемпионат Приморского края в дисциплинах Лонг-Борд и Сап-вейв провели в дальневосточной столице. Соревнования стартовали в бухте Соболь – популярном и доступном месте в черте города.
Бухта Соболь.
Фото: Вадим ПОПОВ
Брифинг для спортсменов-серферов провели накануне, 24 июня. Уже в 16:00 доски опустили на воду: первая группа участников одолела водную гладь и морские волны.
Подготовка к спуску на воду.
Фото: Вадим ПОПОВ
Дисциплины, рассказали «КП» организаторы, чередовали между собой. В солнечную субботу, 25 июня, состоялся полуфинал и финал. Все началось ранним утром: еще в 7 часов. Эмоции участников не передать словами, поэтому запечатлеть их на кадрах постарался фотограф «Комсомолки».
Эмоции серферов не передать словами.
Фото: Вадим ПОПОВ
SUP-прогулки во Владивостоке также проходят в бухте Парис и бухте Труда.
Фото: Вадим ПОПОВ
На суше.
Фото: Вадим ПОПОВ
Одним из «приглашенных» участников стала хозяйка акватории – миловидная нерпа. Серферов дружелюбное млекопитающее не испугалось и даже плавало вместе с ними.
На гребне волны.
Фото: Вадим ПОПОВ
Гостья-нерпа, которая плавала вместе со спортсменами.
Фото: Вадим ПОПОВ
Участие приняли любители и профессионалы.
Фото: Вадим ПОПОВ
Напомним, этот вид спорта стал олимпийским в 2016 году. Первые официальные соревнования мирового масштаба по серфингу провели в Японии в 2020 году. Другой регион, полностью омываемый морем, открыл первую государственную школу для любителей оседлать волну. Подробности – в отдельном материале КП.
Серфинг стал олимпийским видом спорта в 2016 году.
Фото: Вадим ПОПОВ
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