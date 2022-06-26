Человек-паук, гул музыки и самый массовый «Квиз»: что происходит на набережной Владивостока в День молодежи

Неординарный гость. Фото: Руслан НОВИКОВ

Во Владивостоке с шумом открылся День молодежи – в этом году праздник в приморской столице спланировали амбициозный. При поддержке федеральной программы, краевого правительства и Корпорации развития Дальнего Востока удалось открыть бесчисленное множество площадок на набережной Цесаревича.

Много людей собралось на праздник. Фото: Руслан НОВИКОВ

Одним из первых корреспондента «КП» встретил неординарный гость – Человек-паук. Дружелюбный сосед в костюме поразил жителей искрой и открытостью. Парень вытягивает «хмурых» на его взгляд гостей праздника, чтобы немного поднять настрой. Фотографируется с жителями Человек-паук бесплатно: и желающих оставить себе такой кадр действительно много.

На вопрос о том, зачем это юноше, он ответил, что не может по-другому:

– Я просто дружелюбный сосед.

Следующим этапом мы проверили амбициозное заявление о самой большой викторине «ДоброКвиз», который развернулся у главной сцены на набережной Цесаревича. Не соврали: участвуют более 150 человек одновременно, в каждой команде – около 3-5 взрослых и дети. Задора и креативности владивостокцам не занимать. Как только отряды не называются: «Овощное могу», «Еще минуту, пожалуйста»… Не перечислить.

А вот и массовый квиз. Фото: Руслан НОВИКОВ

В День молодежи набережную Цесаревича разделили на несколько зон.

В этот солнечный день скейтеры тоже вышли на улицы Владивостока. Фото: Руслан НОВИКОВ

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» ведет трансляцию подкаста в собственном павильоне. Говорим с молодежью о видеомейкинге, истории, радио и том, как перебороть страх выступать. Подключиться можно по ссылке.

Мобильная студия от «Комсомолки». Фото: Руслан НОВИКОВ

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